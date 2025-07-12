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MLB》史上最貴索托22轟出爐擊退皇家！ 日本強投千賀滉大4局無失分

2025/07/12 14:00

索托。（路透）索托。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元（約新台幣226億）史上最大約加盟大都會的明星強打索托（Juan Soto），今天炸出賽季第22轟，攜手林多（Francisco Lindor）演出「背靠背全壘打」，助隊以8：3擊敗皇家。

6月中旬因右大腿後肌拉傷進入傷兵名單的大都會日籍強投千賀滉大，今天重返大聯盟，傷癒復出首戰先發4局無失分退場，送出4次三振，無關勝敗。

大都會在3上靠著阿隆索（Pete Alonso）於滿壘局面選到保送，兵不血刃擠回1分先馳得點，前5局打完以1：0領先。

皇家6下展開反撲，培瑞茲（Salvador Perez）和洛夫汀（Nick Loftin）安打串聯扳平戰局，7下又有分數進帳，小惠特（Bobby Witt Jr.）敲出中外野2分砲，率隊3：1超前。

不過大都會隨即還以顏色，8上1出局滿壘局面，文托斯（Mark Vientos）敲出清壘長打，一棒逆轉戰局。

大都會9上攻勢再起，林多夯出中外野3分砲，下一棒索托背靠背炸裂，賽季第22轟出爐，大都會灌進4分大局，終場以8：3收勝。

索托全場3打數敲1安，選到2保送，進帳1打點、跑回2分，吞下2次三振，賽後打擊率0.265。

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