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WTT大滿貫》激戰1小時不敵日本一哥張本智和 林昀儒連兩站大滿貫賽8強止步

2025/07/12 13:25

林昀儒在8強戰不敵張本智和，無緣晉級4強。（取自WTT官網）林昀儒在8強戰不敵張本智和，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單8強戰，鏖戰逾1小時後以2:4敗給世界排名第4的日本一哥張本智和，今年兩場大滿貫賽都止於8強。

世界排名第8的林昀儒和張本生涯在國際賽交手雖然以3勝6負居下風，但最近兩次對戰雙方各拿1勝，張本在去年亞錦賽以3:1獲勝，小林則在今年仁川冠軍賽以3:1扳回一城。

首局，林昀儒在10:6聽牌下雖然對對手連續化解4個局點追到丟士，決勝時刻，小林大膽接發球正手搶攻得手，12:10先馳得點。第2局高潮迭起，林昀儒在開局0:5落後下連拿7分，還迫使張本用掉暫停，並以10:9率先聽牌，但之後雖連丟3分，10:12讓出。

第3局，林昀儒克服4:7落後追到7平，不料關鍵時刻被張本連抓了兩次發球回拋違例，連失2分，小林雖然靠著正手強攻再度追平，但決勝時刻的正手搶攻被張本回了一記反手直線，9:11再丟1局。第4局，林昀儒在10:5聽牌下又被張本連續救下5個局點追至丟士，這次小林依舊靠著多變的發球解危，12:10再度扳平戰局。

關鍵第5局，張本智和加快比賽節奏，以7:1強勢開局，小林好不容易追了2分，又被對手幸運擦邊球拉開比數，4:11失守。退無可退的林昀儒，第6局在5:7落後下，利用發球搶攻和接發球正手搶攻連拿4分，9:7反超，並以10:9率先聽牌，眼看有機會將戰線延長，但張本先靠著反手變線化解局點，隨後，小林回擺球出界，最終10:12飲恨。

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