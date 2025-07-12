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600天無休完成不可能任務 「雲林縣立田徑場」竣工邀千人見證解鎖

2025/07/12 13:32

連續600個天無休，雲林縣立田徑場完工，7月21日竣工典禮邀千人一起解鎖。（圖由雲林縣府提供）連續600個天無休，雲林縣立田徑場完工，7月21日竣工典禮邀千人一起解鎖。（圖由雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府斥資21.4億元興建「雲林縣立田徑場」，2023年11月20日開工後連續600天無休，終於在今（12）日100%完工，7月21日將舉辦竣工典禮，邀請千名縣民一起來見證。

雲林縣府睽違20年再次承辦全國運動會，114全國運動會10月18日至23日在雲林登場，因縣內斗南田徑場設備老舊，縣府在虎尾高鐵特定區興建符合國際賽事標準田徑場，可容納1.5萬人，做全運會主場館，總經費15.43億，考量周邊停車問題，再追加6億元增建可容納近千個停車位的地下停車。

連續600個天無休，雲林縣立田徑場完工，7月21日竣工典禮邀千人一起解鎖。（圖由雲林縣府提供）連續600個天無休，雲林縣立田徑場完工，7月21日竣工典禮邀千人一起解鎖。（圖由雲林縣府提供）

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，為讓全運會所有參賽選手、教練、裁判及來看比賽的民眾有舒適場地，田徑場工期為600個日曆天，施工團隊上緊發條趕工，期間也遇到許多不可控的天氣考驗，像去年有3個颱風，及多次連續大雨，600天無休如期、如質完成這項不可能任務。

汪令堯說，地下停車場已驗收，主體工程、景觀、田徑場館跟外圍的景觀工程7月14日驗收，7月底前取得使用執照。

汪令堯指出，7月21日將舉辦竣工典禮，邀請千人來見證有「全民解鎖」集章活動，完成6大亮點集章，就能換取田徑場限量專屬紀念品，即日起至7月17日可上雲林縣交通工務局臉書粉專報名。

縣府表示，今年全縣運動會移師到虎尾雲林田徑場舉辦， 7月31日開幕典禮下午4點登場，有各項精彩節目表演及燈光秀、煙火秀，8月1日至3日田徑賽事都比照全運會規模做測試。

連續600個天無休，雲林縣立田徑場完工，7月21日竣工典禮邀千人一起解鎖。（圖由雲林縣府提供）連續600個天無休，雲林縣立田徑場完工，7月21日竣工典禮邀千人一起解鎖。（圖由雲林縣府提供）

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