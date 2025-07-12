新竹樂活瘋帆船活動登場 鼓勵全民體驗海洋運動樂趣

『揚帆啟航 新竹樂活瘋帆船』活動今登場，鼓勵全民體驗海洋運動樂趣。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府主辦、教育部體育署指導，新竹市體育會帆船委員會承辦的「揚帆啟航 新竹樂活瘋帆船」體驗活動，今在新竹市南寮舊漁港熱鬧展開。新竹市體育會帆船委員會主委孫宗榮表示，今年活動開放報名後不到30分鐘即額滿截止,可見民眾對於帆船體驗的喜好,透過為期三天的活動，讓市民朋友親身體驗帆船運動的魅力，推廣海洋運動與水域安全觀念，並從中培養年輕世代對海洋的認識與熱愛。

孫宗榮說，帆船是一項結合體能、技巧、觀察力與判斷力的綜合性水上運動，更是台灣這座海島國家與海洋連結的重要象徵。本次活動邀請專業合格教練帶領民眾分批在安全水域中進行體驗，讓參與者從實際操作中了解帆船的航行原理，並享受乘風破浪的暢快感受。

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活動除帆船體驗外，活動現場還設有風浪板練習器及攀岩設施，讓參加者在陸地與水域中皆能盡情探索與挑戰。

新竹市政府表示，本次「樂活瘋帆船」活動不僅是運動推廣，更是水域安全教育的一環，期待透過活動鼓勵更多青少年及市民朋友從小接觸海洋、熱愛自然，進一步提升全民水上活動參與率與安全意識。

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