謝淑薇溫網女雙爭冠、辛納與艾卡拉茲頂尖對決 今日賽事預告與轉播

謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年溫布頓網球錦標賽，女雙決賽率先登場，台灣一姊謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko），對決比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），謝淑薇力拚生涯第10座大滿貫金盃。

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溫網男單決賽，義大利球王辛納（Jannik Sinner）將碰上西班牙第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這是自法網後，兩度再度強碰。

大聯盟轉播方面，教士將在主場迎戰費城人，教士推出38歲日籍投手達比修有，對決費城人明星強投惠勒（Zack Wheeler）；天使將在主場面對響尾蛇，天使派出日籍左投菊池雄星，碰上響尾蛇明星投手加倫（Zac Gallen）。

中職方面，統一獅在澄清湖球場面對樂天桃猿，獅隊派出洋投飛力獅，桃猿則派洋投威能帝；中信兄弟在洲際球場面對味全龍，兄弟派出洋投李博登，味全推出洋投艾璞樂；富邦悍將在新莊球場面對台鋼雄鷹，悍將推出本土右投黃保羅，面對台鋼日籍投手吉田一將。

瓊斯盃男籃方面，台灣白將碰上巴林，台灣藍則對上菲律賓，敬請鎖定轉播。

溫網

19：55 女雙決賽

23：00 男單決賽

轉播：博斯運動一台、愛爾達體育1台、MOMO TV

MLB

07：30 費城人 VS 教士 緯來體育、愛爾達體育1台

09：30 響尾蛇 VS 天使 愛爾達體育2台、東森洋片

（D-LIVE 10：30） 道奇 VS 巨人 愛爾達體育1台

WTT大滿貫賽-美國站

09：00 男單四強

10：30 女雙決賽

轉播：愛爾達體育3台

NBA夏季聯盟

10：30 獨行俠 VS 馬刺

日職

12：00 歐力士猛牛 VS 日本火腿 DAZN 2

瓊斯盃

13：00 日本 VS 卡達

15：00 阿聯 VS 澳洲

17：00 台灣白 VS 巴林

19：00 台灣藍 VS 菲律賓

轉播：緯來育樂、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

13：20 日本 VS 黎巴嫩 愛爾達體育3台

2025東亞盃足球賽

15：20 台灣 VS 中國 女子組第2輪 愛爾達體育1台

中職

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育3台

17：00 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

世界鐵人三項系列賽

19：45 漢堡站 混合接力賽

轉播：愛爾達體育3台

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