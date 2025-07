謝淑薇溫網女雙爭冠、辛納與艾卡拉茲頂尖對決 今日賽事預告與轉播

謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。(美聯社)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

2025年溫布頓網球錦標賽,女雙決賽率先登場,台灣一姊謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科(Jeļena Ostapenko),對決比利時梅騰絲(Elise Mertens)/俄國庫德梅托娃(Veronika Kudermetova),謝淑薇力拚生涯第10座大滿貫金盃。

溫網男單決賽,義大利球王辛納(Jannik Sinner)將碰上西班牙第2種子艾卡拉茲(Carlos Alcaraz),這是自法網後,兩度再度強碰。

大聯盟轉播方面,教士將在主場迎戰費城人,教士推出38歲日籍投手達比修有,對決費城人明星強投惠勒(Zack Wheeler);天使將在主場面對響尾蛇,天使派出日籍左投菊池雄星,碰上響尾蛇明星投手加倫(Zac Gallen)。

中職方面,統一獅在澄清湖球場面對樂天桃猿,獅隊派出洋投飛力獅,桃猿則派洋投威能帝;中信兄弟在洲際球場面對味全龍,兄弟派出洋投李博登,味全推出洋投艾璞樂;富邦悍將在新莊球場面對台鋼雄鷹,悍將推出本土右投黃保羅,面對台鋼日籍投手吉田一將。

瓊斯盃男籃方面,台灣白將碰上巴林,台灣藍則對上菲律賓,敬請鎖定轉播。

溫網

19:55 女雙決賽

23:00 男單決賽

轉播:博斯運動一台、愛爾達體育1台、MOMO TV

MLB

07:30 費城人 VS 教士 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 響尾蛇 VS 天使 愛爾達體育2台、東森洋片

(D-LIVE 10:30) 道奇 VS 巨人 愛爾達體育1台

WTT大滿貫賽-美國站

09:00 男單四強

10:30 女雙決賽

轉播:愛爾達體育3台

NBA夏季聯盟

10:30 獨行俠 VS 馬刺

日職

12:00 歐力士猛牛 VS 日本火腿 DAZN 2

瓊斯盃

13:00 日本 VS 卡達

15:00 阿聯 VS 澳洲

17:00 台灣白 VS 巴林

19:00 台灣藍 VS 菲律賓

轉播:緯來育樂、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

13:20 日本 VS 黎巴嫩 愛爾達體育3台

2025東亞盃足球賽

15:20 台灣 VS 中國 女子組第2輪 愛爾達體育1台

中職

16:00 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育3台

17:00 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

17:00 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

世界鐵人三項系列賽

19:45 漢堡站 混合接力賽

轉播:愛爾達體育3台

