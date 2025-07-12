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MLB》面對前東家差點夯四響砲！洋基MVP強打曝被隊友和教練虧爆

2025/07/12 16:20

貝林傑。（路透）貝林傑。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）今天瘋狂「臨檢」前東家小熊，上演單場三響砲。然而貝林傑的表現原本有望再更狂，賽後他也笑著透露，自己因此被隊友和教練虧爆。

賽前連續15戰敲安的貝林傑今天火力全開，第3局先對小熊先發福萊克森（Chris Flexen）敲出2分砲，第5局從左投（Caleb Thielbar）手上再補1轟，第8局面對左投威克斯（Jordan Wicks）上演單場雙響砲。這是貝林傑生涯首度三響砲，同時也將連續安打場次推進至生涯新高的16場。

但其實這場個人煙火秀本來會更加精彩，第7局貝林傑原本敲出一記深遠右外野飛球，眼看有機會形成他單場第3轟，卻硬生生被小熊明星外野手塔克（Kyle Tucker）美技沒收。「我真的，我超悶！」貝林傑賽後說道，「隊友一直虧我，總教練布恩（Aaron Boone）也跟著瞎起鬨。所以下個打席我想說放鬆打就好，還好最後那球被球迷接到！」

貝林傑賽後打擊率提升至0.285、攻擊指數0.838，本季全壘打數來到16轟，他坦言這是很酷的一刻。總教練布恩也為他的好表現感到開心，「對上老東家本來就是很奇妙的感覺，也一定會想拿出最佳表現，他做到了。」

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