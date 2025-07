MLB》面對前東家差點夯四響砲！洋基MVP強打曝被隊友和教練虧爆

貝林傑。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基MVP強打貝林傑(Cody Bellinger)今天瘋狂「臨檢」前東家小熊,上演單場三響砲。然而貝林傑的表現原本有望再更狂,賽後他也笑著透露,自己因此被隊友和教練虧爆。

賽前連續15戰敲安的貝林傑今天火力全開,第3局先對小熊先發福萊克森(Chris Flexen)敲出2分砲,第5局從左投(Caleb Thielbar)手上再補1轟,第8局面對左投威克斯(Jordan Wicks)上演單場雙響砲。這是貝林傑生涯首度三響砲,同時也將連續安打場次推進至生涯新高的16場。

請繼續往下閱讀...

但其實這場個人煙火秀本來會更加精彩,第7局貝林傑原本敲出一記深遠右外野飛球,眼看有機會形成他單場第3轟,卻硬生生被小熊明星外野手塔克(Kyle Tucker)美技沒收。「我真的,我超悶!」貝林傑賽後說道,「隊友一直虧我,總教練布恩(Aaron Boone)也跟著瞎起鬨。所以下個打席我想說放鬆打就好,還好最後那球被球迷接到!」

Kyle Tucker robs Cody Bellinger of his third homer of the game pic.twitter.com/bupu3idms9