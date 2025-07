大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天對上巨人敲出本季第32轟,這發全壘打還直接打進巨人球場外的麥考維灣(McCovey Cove),形成著名「水花全壘打」(Splash hit),也讓巨人轉播單位嚇壞。

大谷在3局上敲出超前2分砲,瞄準巨人王牌右投韋伯(Logan Webb)的紅中偏內角卡特球,一棒掃向右外野,擊球初速為106英里,飛行距離為410英呎。這是大谷生涯首度在甲骨文球場(Oracle Park)敲出「水花全壘打」,同時也是日本球員史上首度達成這項壯舉。

請繼續往下閱讀...

對此,巨人地方轉播單位《NBC Bay Area》的《KNTV》就直呼:「他真的是非常危險的打者,就算投出再好的球,他都能紮實咬中球心。要是投出那種像是放在打擊T座上的球,被大谷打進海裡也是剛好而已。」

SHOHEI MAKES A SPLASH!



Shohei Ohtani CRUSHES his 32nd homer of the year pic.twitter.com/CXgXXUTSZE