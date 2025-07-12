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WTT大滿貫》林昀儒連續被挑戰發球回拋違例 張本智和說出挑戰成功的秘密

2025/07/12 16:00

張本智和第3局連續挑戰林昀儒發球回拋違例成功，改變比賽走向。（取自WTT官網）張本智和第3局連續挑戰林昀儒發球回拋違例成功，改變比賽走向。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣一哥林昀儒今天在WTT美國大滿貫賽男單8強戰以2:4敗給世界排名第4的日本一哥張本智和，其中小林在第3局在7:7平手時被對手連續兩次挑戰發球回拋違例成功，連丟2分，最後輸掉該局，成為勝負的分水嶺。

根據國際桌總的規定，發球時拋球需垂直向上，允許的拋球角度偏差不能超過30°，若超過30°即視為違規，裁判可直接判罰失分。

張本智和昨天在16強對決雙打搭檔松島輝空也「大義滅親」，挑戰對手發球回拋違例成功，今天8強戰，林昀儒第3局在4:7落後下連丟3分，逐漸打出氣勢，但此時張本卻連續對小林的勾手發球提出挑戰，第一次回放確認回拋角度超過33°，直接丟1分；第2球張本故技重施，再度提出挑戰，這次小林回拋角度僅30.44°，還是違例，小林隨後雖然連破對手兩顆發球追成9平，該局仍以9:11輸掉。

張本智和賽後表示，「和昨天一樣，勾手發球、逆旋轉發球，不只是林昀儒和松島，不管左手或右手，沒有人拋球不超過30度，林昀儒今天第2個球是30.44°，已經是最盡力的1個球了，希望從這個比賽開始，大家發很乾淨的球，我沒說不能勾手發球，逆旋轉也可以發，只是要在規則範圍內。」

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