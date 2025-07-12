MLB》道奇慘吞惡夢7連敗 失7分的火球男梅伊點出自身問題

道奇先發投手梅伊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇火球男梅伊（Dustin May）今天先發僅投4.2局失7分，道奇最後在客場以7比8輸球，道奇苦吞本季最糟的7連敗，同時也是自2017年9月以來的最長連敗。梅伊表示，「每次我出賽，不論是連敗還是連勝，我都會盡全力，但這次表現不太好。」

梅伊前3局投球，被巨人球星阿德梅斯（Willy Adames）敲陽春彈失掉1分。第4局梅伊出現控球問題，連丟2保送後，接著被巨人韓籍好手李政厚敲清壘三壘安打。梅伊第5局先被巨人打者D.史密斯（Dominic Smith）敲陽春砲失分，接著被敲1安、丟2次保送，讓對手靠滾地球護送1分。

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梅伊這時被換下場，接替投球的道奇左投班達（Anthony Banda）被阿德梅斯敲清壘三壘安打，李政厚再補上適時安打，巨人單局灌進5分大局。雖然道奇一度追至1分差，最後仍吞本季最糟的7連敗。

道奇先發投手梅伊。（美聯社）

梅依此戰主投4.2局被敲5安，包含挨了2轟，失掉7分，賞4次三振、也出現4次保送，吞本季第6敗，賽後防禦率為4.96，最快丟到98.2英哩（約158公里）。

梅伊坦言，自己投球節奏有點亂，沒能重新調整好，「在第4局的熱身投球，感覺有些不對勁。試著讓腳早點踩地，也沒什麼幫助...情況就是變糟了。」

曾動兩次右手肘手術的梅依，去年遇到吃生菜沙拉造成食道撕裂傷，因此整季報銷，雖然梅依今年賽季復出，但表現時常大起大落。

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