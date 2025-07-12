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MLB》賈吉單場3度超狂美技守備！洋基明星左投：原本只習慣你開轟

2025/07/12 17:14

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以11：0打爆小熊，明星左投羅冬（Carlos Rodón）繳出本季代表作，先發8局只被敲4安無失分，狂飆8K；而在他身後，「法官」賈吉（Aaron Judge）上演3次超狂美技守備，也成為一大功臣。

賈吉今天雖然僅靠著2次保送上壘，2打數0安打吞2K，但在右外野的防守可謂完美無瑕。先是4局上沒收「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的全壘打球，同一局又精彩撲接史萬森（Dansby Swanson）的強勁平飛球；8局上2出局一、三壘有人，賈吉再度美技接殺塔克（Kyle Tucker）邊線附近的飛球，幫助羅冬度過失分危機。

當下的羅冬完全看傻，不可置信地高舉雙手搖頭。賽後他直呼：「兄弟你真的假的？我本來只習慣你打全壘打而已，結果你現在各種上演飛撲美技來救我！」羅冬表示：「他今晚表現太亮眼了，他拯救了我，他幫助我度過第8局危機。」

「我不覺得自己老了，但有時接到那種球後，確實會有這種感覺。」賈吉說道，「我會讓自己冷靜一下再站起來，確認身體沒有任何受傷，然後繼續比賽。」賈吉也坦言，「這的確很辛苦，但這就是我的工作，我在外野有責任，無論有多困難的球，只要打過來我這裡，都要把他接起來。」

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