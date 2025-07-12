WTT大滿貫》林昀儒鏖戰6局不敵一生之敵張本智和 教練王翊澤說出勝負關鍵

林昀儒在男單8強戰不敵張本智和，結束這趟美國行。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在WTT美國大滿貫賽男單8強賽以2:4敗給日本名將張本智和，今年連續兩站大滿貫賽都在8強止步，台灣隊的行程也全部告一段落。

世界排名第8的林昀儒這趟拉斯維加斯之行，除了單打晉級8強，和老搭檔鄭怡靜也聯手闖進混雙4強，和高承睿的男雙組合也晉級8強，其中混雙、男雙都是鏖戰5局後分別敗給南韓組合林鍾勳/申裕斌、香港組合黃鎮廷/陳顥樺。

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教練王翊澤表示，「昀儒今天的接發球其實處理的都很好，關鍵在自己的發球搶攻，有掌握主動但不好拿到分數，加上張本在關鍵球掌握得比較好，出手也很篤定，連帶的運氣也就好一些，有一、兩顆幸運球，所以輸得合理，但我們也發揮的很好。」

張本智和賽後也坦言，和林昀儒打真的沒什麼好的辦法或戰術，「我也是，他也是，可能有一點運氣球或是誰能放得開一點，就是這一點小小的心情變化，才可能有我拿1局，他拿1局的場面，最後都是差1、2分，今天可能是我最後頂住了兩個球。」

對於這一站林昀儒的整體表現，王翊澤說，「整體上都是正常發揮，雖然輸得都有些可惜，那也表示還有需要調整和解決的空間，回去後還有大約兩週的時間可以練習、調整，會再針對這次遇到的狀況做補強。」

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