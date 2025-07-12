中職》顏郁軒抽筋倒地「勸退」洪總 「這機會得來不易」

台鋼雄鷹顏郁軒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕26歲的台鋼雄鷹一壘手顏郁軒，昨天對富邦悍將之戰第7局打到腳抽筋倒在地上，當時台鋼總教練洪一中上場關心，顏郁軒先進行跑步測試，洪總見狀立即做出換人的手勢，但他依舊堅持留在場上奮戰，只是該打席遭三振，隨後退場由杜家明接替一壘守備，今天顏郁軒未先發。

今天賽前顏郁軒解釋，因為體質容易流失水分，所以昨天才會打到腳抽筋，之前也曾碰到類似的狀況，原本洪總說要換代打，但他站上職棒舞台的機會得來不易，不想輕言放棄，所以才會在試跑後堅持打下去，要求洪總給他機會。

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顏郁軒出身三民高中、台體大，2021、2022年投入選秀落榜，2022年9月成為台鋼自主培訓選手，直到今年1月才升格正式球員，苦熬出頭天，本季出賽11場，累計打擊率2成92，另有1轟和2分打點。

洪總說，之前有跟顏郁軒講，他的揮棒非常不乾淨，出棒有多餘動作，導致完全沒辦法選球，只能打直球，所以揮空率很高，後來再看到顏郁軒打擊，發現他把這些問題完全都改掉了，「現在他是我們球隊揮棒最乾淨俐落的打者，代表他有聽進去，努力做改變，他很認真，個性也很好。」

台鋼雄鷹顏郁軒。（資料照，記者陳志曲攝）

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