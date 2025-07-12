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棒球》台中洲際棒球場改建第一階段完工 廁間環境優化

2025/07/12 17:15

台中洲際棒球場第一階段廁所優化工程完工。（圖：市府提供）台中洲際棒球場第一階段廁所優化工程完工。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場啟用即將滿20年，部分設備老舊，體育署已補助經費協助整修優化，改建案讓球迷望眼欲穿，台中市政府4月啟動第一階段的廁所改建計畫，台中市運動局指出，目前已順利完成內野下層廁所第一階段優化工程，正式開放使用，後續持續啟動第二階段工程，全面完成內野下層廁所優化，完工後男女廁間比由1：3提高到1：6。

台中洲際棒球場除是國內職棒主戰場外，過去國際棒球賽事也常到台中開打，但球場啟用將滿20年，出現包括座椅、照明、廁所、空調等設備老舊問題，體育署去年補助經費協助台中洲際棒球場優化，優化計畫共計1.1億預算由中央補助一半，相關補助去年6月已核定，球場整建計畫進度緩慢，球迷憂改建牛步且台北大巨蛋啟用，未來重要賽事恐會跳過台中。

台中市運動局指出，優化計畫中包括球員休息室及草皮等已改善完成，目前尚待改善的部份包括廁所、照明、空調及二樓座位區整建，其中又以廁所最為球迷詬病，除設備老舊外，包括女性如廁常大排長龍，讓女球迷十分困擾，今年4月啟動與球迷最直接相關的廁所改建優先推動。

運動局長游志祥指出，今年上半球季洲際棒球場平均進場球迷人數達9,762人，年成長率高達42.7%，為全台之冠，洲際棒球場廁間環境優化第一階段工程已完成，女廁由18間增至30間，男廁由4間增至6間，緊接著將持續啟動第二階段工程，全面完成內野下層廁所優化，市府後續也持續優化球場設施，帶給球迷更舒適的觀賽體驗。

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