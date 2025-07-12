WTT大滿貫》讓3追4大逆轉奧運銅牌早田希娜 20歲陳熠用勝利回應球評質疑

陳熠在女單8強賽逆轉日本名將早田希娜，闖進4強。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名17的中國新秀陳熠，今天在WTT美國大滿貫賽女單8強賽克服局數0:3落後，以4:3逆轉巴黎奧運女單銅牌得主日本名將早田希娜，首度闖進4強，也用勝利回應球評郭焱對她實力的質疑。

20歲的陳熠昨天在16強戰以3:1爆冷扳倒世界排名第一的前輩孫穎莎。擔任球評的前中國隊名將郭焱，在陳熠領先時多次表示，「陳熠要懂點事，差不多得了!」這番言論也被解讀為在暗示陳熠應該為中國國家隊整體戰略讓路，讓實力更穩定的孫穎莎晉級，接下來對上張本美和、早田希娜等日本好手獲勝機率更高。

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郭焱這番言論也引起廣大網友的砲轟，認為她違背公平競爭的運動精神，並涉嫌鼓勵球員放水、打假球。在輿論發酵下，郭焱昨晚也錄製道歉影片，她解釋因連續目睹孫穎莎、王曼昱兩大主力爆冷出局，擔憂後續對戰日本選手的情勢不利，情急之下發表主觀臆斷，帶給選手帶來困擾，承諾未來將謹言慎行。

陳熠今天在8強賽面對世界排名第9的早田希娜，開賽後以6:11、9:11、5:11連丟3局，第4局也以3:7落後，但她在7:9逆境下連拿4分，以11:9、11:7、11:2連追3局，決勝局並取得10:5聽牌，早田隨後雖然連續化解4個賽末點，但最後陳熠仍頂住壓力，以11:9完成不可思議的驚天逆轉，4強賽將和世界排名第5的蒯曼上演「中國內戰」。另一場女單4強則由代表澳門出賽的朱雨玲對決日本最後希望伊藤美誠。

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