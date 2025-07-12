溫網》他是奪冠熱門！辛納大滿貫決賽再戰艾卡拉茲期待雪恥

辛納。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕球王辛納（Jannik Sinner）直落3橫掃塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），首闖溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，週日再度對決西班牙第2種子衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），義大利頭號種子直言，志在三連霸的同梯對手是奪冠熱門！但他希望這次決賽結果有所不同。

「我很高興能再次和艾卡拉茲同場競技，我知道會很艱難，但也非常期待，這會是場不同的比賽。」網壇「三巨頭」時代落幕，23歲辛納與22歲的艾卡拉茲強勢接棒，自2024年澳洲公開賽迄今，即將連續第7項大滿貫賽壟斷冠軍，證明全新「雙巨頭」時代到來。草地獲得突破的辛納，更準備討回上月法國公開賽史詩級決戰，錯失3冠軍點慘遭大逆轉之仇，「我當時確實難過到失眠，但不會因此耿耿於懷。如果我腦子裡想的太多，就不會再有這種機會打決賽了。」

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雖然職業生涯對戰，辛納4勝8負落後艾卡拉茲，而且自2024年3月印地安泉迄今苦吞5連敗，加上對方已在全英草地俱樂部二連霸，包括國際賭盤在內各界普遍稍微看好，對此捲土重來的辛納回應，週日會盡最大努力扭轉局勢，「他是奪冠熱門，在這裡連續兩次奪冠，如今又打進決賽。在草地上擊敗他非常困難，但我喜歡這種挑戰。我喜歡正面交鋒，看看自己能做到什麼，能達到什麼程度。」

艾卡拉茲。（路透）

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