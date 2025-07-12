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MLB》李政厚3安猛打讓道奇吞7連敗 守備瑕疵讓巨人教頭緩頻

2025/07/12 18:36

李政厚沒有接到深遠飛球。（美聯社）李政厚沒有接到深遠飛球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天起與道奇展開3連戰，也是明星賽前最後一個系列賽。巨人韓籍好手「風之孫」李政厚單場3安猛打賞進帳3打點，幫助巨人在主場以8比7擊敗道奇、賞給對手7連敗。李政厚說，「能在賽季前半段的最後一個系列賽首場比賽贏球，感覺很好。我希望球隊明天也能贏球，拿下這個系列賽。」

李政厚今擔任先發第6棒中外野手，第4局擊出帶有2分打點的右外野三壘安打，5局下又擊出適時安攻進1分，第7局再敲一壘安，李政厚全場3安3打點、吞1次三振，賽後打擊率為2成51，整體攻擊指數（OPS）為0.720。

這是李政厚本季第6場單場3安猛打的比賽，他以8支三壘安打並列全大聯盟第三多。李政厚表示，「從7月初開始，我的打擊感覺很好，因為有打出成績，能明顯感覺打擊手感的提升。」

李政厚。（法新社）李政厚。（法新社）

此外，第6局道奇強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲中、右外野深遠飛球，鎮守中外野的李政厚有機會接殺，卻不慎打在手套落下形成長打，讓道奇追回2分。第7局道奇球星貝茲（Mookie Betts ）敲中外野二壘安打，李政厚守備時第一時間沒撿起球，被記上一次守備失誤，這是他本季第2次守備失誤。

巨人隊總教練梅爾文（Bob Melvin）認為，這些都是艱難的防守，認為李政厚今天用打擊彌補防守上的缺失。

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