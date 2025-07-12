中職》9場先發仍常駐一軍 張仁瑋有不讓球隊下放的理由

張仁瑋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕如同昨日的計畫，中信兄弟總教練平野惠一將張仁瑋的名字擺上先發打線，下半季首度先發就暌違2年鎮守先發三壘手，即便張仁瑋至今在一軍出賽34場，僅有9場先發，但仍靠著代跑、多功能守位和漸入佳境的打擊常駐一軍，如何能夠整季都在一軍不被下放，是平野給他的目標。

張仁瑋連續3年在一軍輸出，但不曾整季待好待滿，去年因傷較晚起步，好不容易在下半季上一軍，卻因為爭冠期關鍵一戰在台南球場致命的接球失誤，隔天只能帶著悔恨的眼淚下二軍。

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張仁瑋直言，那場比賽是職棒生涯重要的轉捩點，從那之後，他把四字箴言「別想太多」放在心上，「不要往大方向去看 ，假如我在守備，抓下1個出局數就去看第2個出局數，然後再看第3個出局數，而不是第一局就在想第九局 。」

平野惠一今賽前透露，去年球季後，球隊討論如何讓張仁瑋今年更好、整季都能在一軍，「這也是為何今年曾經讓他去守外野，甚至也是代跑的第一選擇，他在不少比賽中跑回關鍵分數，為球隊拿下勝利。」

中信陣中有簽下10年保障約的「真·10年游擊」江坤宇，還有國家隊等級的二壘手岳東華，中線出身的張仁瑋找到常駐一軍的方法，逐一完成任務，當江坤宇受傷缺陣時，平野透露因為有阿瑋在，球隊並不擔心，他也確實拿出成果。

平野今天讓張仁瑋暌違2年先發三壘，未來二壘若有需要，他也能再重返中線。平野直言，去年阿瑋在關鍵時刻失誤被下二軍，今年的目標是即便發生失誤了，也要讓教練認為是一軍必要且不能下放的選手，「只是，跟有更多經驗的選手相比，阿瑋還有非常大的進步空間。」

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