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中職》「能在場上投球已經很幸褔」 陳柏清轉換角色吐露心聲

2025/07/12 18:23

台鋼雄鷹陳柏清。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹陳柏清。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕26歲的台鋼雄鷹左投陳柏清是去年12強世界冠軍國手，今年開季先發5場1勝難求，苦吞3敗，防禦率4.30，23局出現16次四死球，控球大失準星，6月底轉調後援至今5度登板，近期連拿4次中繼成功，總計7.1局投球無責失分，防禦率是完美的0，而且沒有投出保送，表現相當亮眼。

陳柏清說，投中繼想法很簡單，積極進攻好球帶，把自己最好的狀態展現出來，畢竟只投1局，在這1局當中想辦法把局面收拾起來，對球隊就有幫助，擔任先發投手他想把球控在邊邊角角，局數要拉長，體能也要調配，不同角色都有各自不同的困難點，心態多多少少也有差。

今年季中轉任中繼，陳柏清表示，跟先發投手一樣，投中繼狀態也會有高低起伏，心態和身體狀況要想辦法在最快的時間調整過來，只是在牛棚每場都要準備，場邊練投會增加疲勞度，上來多少會影響投球表現，這點自己必須克服。

今年有許多12強冠軍投手表現不佳或有傷勢，陳柏清認為，對他而言沒有太大差別，有好幾位學長今年有好的表現，不會說因為12強的影響就狀況不好，「別人做得到，我也可以，不能當作藉口。」

陳柏清坦言，他當然想要重回先發輪值，看教練團安排，他把該做的事情做好，「我沒有想太多，能在場上投球已經很幸褔。」

值得一提的是，目前台鋼勝利組牛棚，陳柏清、林詩翔、許育銘都曾是選秀落榜生，張誠恩進職棒患「打擊失憶症」被迫棄打從投，如今4人共同守護球隊的勝利。

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