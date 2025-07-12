中職》高宇杰罕見球數逆轉長打 兄弟龍象大戰4連勝

高宇杰。（中信兄弟球團提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今「涼水祭」吸引本季洲際第3多的16603人進場，當家鐵捕高宇杰在4局下上演滿壘0好3壞的逆襲，一棒長打率隊逆轉戰局，加上蔡齊哲為羅戈化解大危機，終場以6：3擊敗味全龍，連續2年都能在龍象大戰取得對戰4連勝。

味全龍首局就突破羅戈，李凱威、吉力吉撈・鞏冠連續2支安打就先攻下1分，李凱威今帶給中信極大壓力，前4打席都上壘，外帶3安猛打賞。4局上，龍隊單局3安外帶郭天信的適時安打再下一城。

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龍隊先發洋投龍聖前3局封鎖中信打線，但在4局下開場被岳政華、陳俊秀連敲2支二壘安打先掉1分，雖然抓到2出局後，卻又對江坤宇、岳東華連投2次保送，中信攻佔滿壘，高宇杰從0好3壞的球數絕對落後積極揮棒，敲出逆轉2分長打，加上張仁瑋的內野安打，單局狂攻4分。

數據顯示，高宇杰生涯有21打席在0好3壞有結果產生，包括19次四壞球、2次觸身球，第1次在0好3壞將球打進場內就是一支逆轉戰局的二壘安打，寫下驚奇一擊。

中信在5局下追加攻勢，暌違59天扛下先發四番的詹子賢，在1好1壞棒打龍聖，夯出2分彈追加比分。龍聖僅投5局狂掉6分。

羅戈前5局僅掉2分，原本有機會繳出優質先發，卻在6局上補位一壘時沒接好一壘手的傳球，讓味全龍追回1分，同時退場休息，但蔡齊哲接替上陣後三振陳子豪，化解大危機後繳出1.1局無失分。

陳子豪轉戰味全龍後，首度跟同為前兄弟的林智勝在洲際同場先發，但兩人合計9打席無安打，形成打線斷層。

詹子賢。（中信兄弟球團提供）

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