亞洲盃》女籃出發前突撤換主帥歐森！張承中出面解釋狀況

籃協副秘書長張承中說明女籃換帥緣由。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣女籃在出發亞洲盃前臨時撤換主帥歐森（Michael Olson），籃協副秘書長張承中今出面解釋狀況。

台灣女籃在2023年亞洲盃僅拿下第8名遭降二級，今年必須先從蒙古東亞資格賽打起，找來46歲的前台啤雲豹主帥歐森執掌兵符，不過他在經過東亞資格賽、和日本的交流賽以及瓊斯盃後，卻在出發亞洲盃前夕突遭撤換，引發外界熱議。

請繼續往下閱讀...

台灣女籃這次在亞洲盃意外不敵世大運培訓隊，又以30分差慘輸南韓，雖然最後一戰擊敗日本，不過整體表現仍有不少進步空間，亞洲盃前夕突讓歐森下台，由邱啟益代掌兵符，擔任執行教練。

張承中表示，從蒙古資格賽到日本移地訓練一直到瓊斯盃，女籃團隊的確出現一些問題，「包含文化差異、對籃球哲學的認知，的確有溝通不良與水土不服的情況，到了瓊斯盃在球員定位、戰術攻防策略上也出現問題，這半年來問題慢慢浮現。」

張承中表示，7月7日後選訓委員會開會決定撤換主帥，當時歐森因為簽證問題在香港，「這不是設計好的，只是剛好，但因為時間急迫，選訓委員當時決議更換主帥，這個決定是要讓女籃在最短時間重整旗鼓，將傷害降到最低。」

籃協副秘書長張承中說明女籃換帥緣由。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法