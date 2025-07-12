溫網》謝淑薇女雙復仇之旅最終回 週日決戰前搭檔勁敵梅騰絲

謝淑薇（右）和奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko），2025年溫布頓網球錦標賽女雙復仇之旅已來到最終回，週日晚間約8時決戰第8種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），第4種子「台拉聯軍」準備雪恥奪冠笑到最後。

謝淑薇／奧絲塔朋科本屆全英草地俱樂部連過難關，自女雙8強陸續強碰本季都贏過她們的勁敵，所幸小薇與「O妹」合拍默契漸入佳境，首先面對今年5月馬德里紅土4強連掉兩盤落敗的俄國卡琳絲卡亞（Anna Kalinskaya）／羅馬尼亞塞絲蒂亞（Sorana Cirstea），她們頂住先丟首盤的壓力，歷經3盤激戰大逆轉，也打破非種子俄羅黑馬本季8連勝的不敗金身。

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緊接著4強遭遇去年溫網冠軍的頭號種子衛冕者美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），小薇組合汲取今年元月澳洲公開賽爭冠、2月杜拜決戰已吞2連敗的教訓，開賽嚴防強攻掌控節奏，後來居上壓制左右開弓的老經驗勁敵，直落2速戰速決討回顏面，更讓她與「O妹」士氣大振。

無巧不巧，女雙壓軸戰的對手梅騰絲／庫德梅托娃，不但拿過2022年WTA年終賽冠軍，本季重新合拍5月羅馬紅土次輪也直落2擊退「台拉聯軍」，而且梅騰絲還是謝淑薇昔日搭檔，兩人曾於2021年溫網、2024年澳網封后，實力與經驗俱佳。

熟悉彼此的謝淑薇、梅騰絲，如今化友為敵再度隔網交鋒，「百搭天后」小薇期許能與「O妹」再接再厲，合力為這趟復仇行程打下完美句點，預約職業生涯溫網女雙第5冠，以及加上混雙的第10座大滿貫金盃。

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