中職》被視為「陳晨威2.0」 台鋼「飛」毛腿坦言壓力很大

台鋼雄鷹陳飛霖。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕24歲的陳飛霖前年選秀獲台鋼雄鷹第3指名，深受球團期待，不過本季他直到昨天才在一軍亮相，第5局代打擊出高飛犧牲打進帳打點，起步雖晚但有好的開始。

陳飛霖畢業於美和中學、崑山科大，他的大學教練陳該發曾說，「陳飛霖速度就像保時捷，陳晨威跑得還沒他快。」一句話詮釋陳飛霖「飛毛腿」特性，許多人也把陳飛霖和陳晨威做對比，甚至視他為「陳晨威2.0」。

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「有啊，球迷也會講吧。」陳飛霖說，實戰他從本壘衝到一秒不到4秒，但學長陳晨威速度還是比較快，而且腿又長，一直是他學習的對象，學長連33場擊出安打真的很厲害，他就盡力做自己該做的事，能努力到哪裡就盡力去做，不敢跟學長比較。

當年選秀以前段順位拿到職棒門票，又被視為「陳晨威2.0」，陳飛霖坦言，一開始壓力很大，有無形的壓力，畢竟球團對他很期待，把自己綁太緊了，想要什麼事都做到最好，太想要表現，後來覺得不要太在意別人的眼光，壓力就比較小了。

陳飛霖說，在二軍主要守游擊，但他傳球還不太穩定，會影響打擊，因此守二壘會比較輕鬆自在一點，想法不會影響到打擊；此役他擔任先發8棒二壘手，前兩打席分別被三振、犧牲短打。

台鋼雄鷹陳飛霖。（記者陳志曲攝）

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