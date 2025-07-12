晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》豪門軟銀鷹罕見連33局0得分、近3戰都遭完封 讓監督怒了！

2025/07/12 20:40

山川穗高。（資料照）山川穗高。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟豪門球隊軟銀鷹今天在客場以0比7敗給樂天金鷲，軟銀連3場遭對手完封寫2016年以來首見難堪紀錄。軟銀監督小久保裕紀賽後受訪僅花5秒就閃人。

軟銀今天全場僅4支安打都是短程安，三壘手基特‧道恩斯（Jeter Downs）、游擊手野村勇各出現1次守備失誤。軟銀從本月10日起，連3場遭對手完封，近期更是連續33局0得分。

軟銀主砲山川穗高本季狀況欠佳，今天3支0、吞1次三振，本季出賽72場，打擊率僅1成94，另有13轟、37分打點。山川穗高目前在7月份的打擊率僅1成39。

軟銀先發投手上澤直之先發5.2局被敲9安，失掉4分有2分自責，吞本季第6敗，賽後防禦率為3.39；樂天先發投手瀧中瞭太用112球完投9局無失分、賞2次三振，飆出生涯首場完封勝，摘本季第4勝，賽後防禦率為3.04。

軟銀鷹今年賽季面對樂天僅有4勝9敗的對戰成績，是軟銀本季在洋聯唯一「敗多於勝」的對戰組合。

《西日本體育》報導，小久保監督賽後僅說，「就一句話，如你們所見，打不好、守不好，一直給投手添麻煩。」小久保監督受訪僅5秒就離開。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中