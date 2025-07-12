日職》豪門軟銀鷹罕見連33局0得分、近3戰都遭完封 讓監督怒了！

山川穗高。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟豪門球隊軟銀鷹今天在客場以0比7敗給樂天金鷲，軟銀連3場遭對手完封寫2016年以來首見難堪紀錄。軟銀監督小久保裕紀賽後受訪僅花5秒就閃人。

軟銀今天全場僅4支安打都是短程安，三壘手基特‧道恩斯（Jeter Downs）、游擊手野村勇各出現1次守備失誤。軟銀從本月10日起，連3場遭對手完封，近期更是連續33局0得分。

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軟銀主砲山川穗高本季狀況欠佳，今天3支0、吞1次三振，本季出賽72場，打擊率僅1成94，另有13轟、37分打點。山川穗高目前在7月份的打擊率僅1成39。

軟銀先發投手上澤直之先發5.2局被敲9安，失掉4分有2分自責，吞本季第6敗，賽後防禦率為3.39；樂天先發投手瀧中瞭太用112球完投9局無失分、賞2次三振，飆出生涯首場完封勝，摘本季第4勝，賽後防禦率為3.04。

軟銀鷹今年賽季面對樂天僅有4勝9敗的對戰成績，是軟銀本季在洋聯唯一「敗多於勝」的對戰組合。

《西日本體育》報導，小久保監督賽後僅說，「就一句話，如你們所見，打不好、守不好，一直給投手添麻煩。」小久保監督受訪僅5秒就離開。

（影片來源：太平洋聯盟TV）





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