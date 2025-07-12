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中職》林安可狂轟「2顆三分球」、單場7打點！獅隊大勝樂天桃猿

2025/07/12 19:27

林安可。（統一獅提供）林安可。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕因颱風影響，許久未比賽的統一獅和樂天桃猿兩隊，今天移師澄清湖球場交手，獅隊林安可上演單場2支3分砲「轟」狂表現，單場猛灌7分打點，幫助球隊終場11:4大勝來訪的樂天桃猿。

桃猿隊首局把握蒙德茲控球失準，面對開路先鋒陳晨威投出保送，陳晨威盜壘後，靠兩次滾地球先進佔三壘、後續回本壘搶下分數，猿隊先馳得點。

1局下，獅隊馬上反攻，邱智呈敲安、陳傑憲選到保送後，林安可面對魔神樂內角偏高球路，一棒敲出3分砲，這是他本季第15轟，持續追逐榜首魔鷹。

陳晨威今前2打席上演盜壘秀，3局他敲安後連續盜壘並進佔三壘，2打席完成3盜。蒙德茲在危機下連拿2出局數，卻保送林泓育和張閔勛，林承飛的滾地球造成出局數，蒙德茲才化解該半局危機。

蒙德茲保送數多，4局造成傷害，他先保送首位打者林子偉，接著被林政華擊出二壘打，樂天追回1分。2出局後，成晉擊出的滾地球，造成獅隊游擊手陳聖平失誤，樂天追平。

林安可不僅首局開轟，4局還靠腳程幫助球隊，他選到保送後盜壘成功，獅隊再靠潘傑楷安打，重新取得領先。

5局下，林佳緯敲安後，也盜壘成功，魔神樂投出暴投並保送邱智呈，陳傑憲安打、林安可二壘打，幫助獅隊再得分。而林安可前5局3次打擊全數上壘、2支長打，另帶4打點。陳鏞基接著補上2分打點安打，魔神樂也就此退場。猿隊換上陳柏豪才擋下攻勢，獅隊單局打了一輪、得4分。

6局下，林佳緯和邱智呈連續安打，林安可從劉昱言手中擊出3分砲，單場雙響、本季第16轟，打下單場第7分打點，個人生涯第13次單場雙響，也是他本季第2次單場7打點。

猿隊7局上反攻，獅隊鍾允華投球，梁家榮擊出左外野方向飛球，獅隊野手沒能掌握，形成落點巧妙的安打，林泓育和代打林智平敲安，猿隊追回1分。

猿隊8局下換上舒治浩，獅隊首位打者林佳緯擊出個人此役第3支安打，但隨即在防護員陪同下退場。林安可在該半局2人出局、三壘有人狀況下再次打擊，擊出平飛球正中二壘手林子偉手套內，沒能刷新個人單場打點紀錄。

蒙德茲。（統一獅提供）蒙德茲。（統一獅提供）

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