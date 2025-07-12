中職》UniGirls新韓援首秀！文慧真、安惠志選曲大秀經典

安惠志、文慧真。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一 7-ELEVEN 獅下半季補強女孩陣容，迎來文慧真、安惠志兩大韓援重磅加盟，為UniGirls 注入新血，兩位於今日首度在統一獅主場亮相，一出場就吸引不少球迷目光，她們也精心準備中場表演作為首登場的自我介紹，特別安排球迷耳熟能詳的中文歌曲，加強和球迷的互動，讓球迷更加印象深刻。

文慧真選擇小虎隊的「青蘋果樂園」，復古曲風加上頓點十足的舞蹈，表演尾聲也發送糖果給球迷以增加互動，現場球迷也跟著跳。

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文慧真表示，因為自己欣賞陳傑憲，得知他有「中職吳奇隆」之稱號，就選擇吳奇隆所屬的小虎隊歌曲作為首次個人表演音樂。

文慧真提及，從選曲到編排完成大概花費將近一個月的時間，「選曲花比較多時間，當時有考慮韓國與台灣的流行音樂，最後才確定懷舊復古曲風。」她也表示，首次在台灣表演，比起華麗的動作，她更希望能透過簡單手勢拉近與球迷的距離，所以加入手指愛心，希望球迷能跟她一起享受這首歌。

安惠志則是表演伍佰的「你是我的花朵」，熟悉的動作與旋律，更能拉近與球迷間的距離，安惠志準備玫瑰花發送給球迷。

安惠志說：「因為韓國比較多是粉絲跟著應援一起帶動與唱歌，共同享受應援，我希望能將這類型的模式複製到台灣，所以選擇台灣人比較耳熟能詳的歌曲。」

安惠志保留副歌最精華的舞蹈動作，參考網路影片並吸收、調整成屬於自己的表演，期待能透過簡單且互動感比較強的動作和橋段，帶給球迷不同且深刻的體驗。

兩位都是首次在台灣的應援舞台表演和應援，文慧真表示，很感謝球迷熱情地歡迎她，但糖果沒辦法丟太遠，她覺得很不好意思，她首次感受到統一獅球迷的熱情與力量，「球迷很願意站起來一起應援，喊聲也很賣力，非常震撼。」

安惠志也表示，非常感謝球迷舉起毛巾為她加油，讓她又驚又喜。文慧真與安惠志首次登場就受到球迷熱情歡迎，她們表示，之後會盡快適應舞台，調整至最佳狀態，展現最好的一面。

下週三、週四（7.16、17）統一獅將前進新北市新莊棒球場擔任主場賽事，文慧真、安惠志也將首度在北部亮相登板應援，7.17（四）五局中場也將特別帶來全新舞蹈演出，用心為表演準備，給球迷最棒的回饋。

安惠志、文慧真。（統一獅提供）

安惠志。（統一獅提供）

安惠志。（統一獅提供）

安惠志。（統一獅提供）

安惠志。（統一獅提供）

文慧真。（統一獅提供）

文慧真。（統一獅提供）

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