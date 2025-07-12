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中職》林詩翔驚險關門 洪總看出問題「沒自信，怕被打」

2025/07/12 21:06

台鋼雄鷹林詩翔成功關門。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹林詩翔成功關門。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台鋼雄鷹守護神林詩翔連續兩天在球隊1：0領先富邦悍將情況下登板關門，昨天他被范國宸轟出兩分砲承擔敗投，今天他順利守成拿下本季第17次救援成功，與中信兄弟黃恩賜並列聯盟救援榜首。

林詩翔9局下登板，他先保送張育成，再讓范國宸擊出雙殺打，接著他再投出保送和暴投，悍將進佔得點圈，所幸林詩翔及時穩住陣腳解決代打高捷終結比賽。

今天賽後台鋼總教練洪一中直言，這場運氣還算不錯，2個保送剛好中間卡1個雙殺，最近林詩翔投球比較沒有自信，怕被打，身體太用力導致手不聽使喚，球沒辦法控制好，壞球就偏多，這兩場林詩翔所面對的所有打者第1球都是壞球，這就比較麻煩。

洪總強調，林詩翔要是不敢投，沒信心的話，球隊就危險了，還是會讓他繼續投，希望他盡快把信心找回來。

後勁先發6局無失分豪取跨季19連勝，對富邦悍將取得跨季連32局無失分，他說，「我相信我們的終結者，我也當過終結者，知道在1分差的比賽登板關門是非常辛苦、困難的，只要有1球失投就會改變戰局，無法為球隊守住勝利，我相信詩翔能守住這1局。」

台鋼雄鷹林詩翔成功關門。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹林詩翔成功關門。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹林詩翔成功關門。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹林詩翔成功關門。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹先發投手後勁主投六局無失分，拿下跨季19連勝。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹先發投手後勁主投六局無失分，拿下跨季19連勝。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

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