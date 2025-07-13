日職》懲罰性調度？阪神虎新人犯錯後遭換下場 監督給出警惕訊息

阪神監督藤川球兒。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎昨天以5比2擊敗養樂多燕子，虎軍成為日職12隊中率先拿到第50勝的球隊，獨居中央聯盟龍頭。但阪神28歲新人豐田寛第4局因跑壘失誤遭提前換下場，讓阪神監督藤川球兒做出「懲罰性調度」，豐田寛隨後就被換下場。

阪神此戰4局下靠大山悠輔、小幡龍平的適時安打攻進3分，助虎軍以3比2超前。接著阪神捕手坂本誠志郎犧牲觸擊把跑者護送至二、三壘。下一棒的豐田寛敲游擊滾地球，讓阪神三壘跑者大山悠輔遭夾殺出局，豐田寛想趁機上二壘，卻被觸殺在二壘前，形成另類的雙殺。該半局結束後，豐田寛就被換下場，由島田海吏接替守左外野。

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日媒《Daily》報導，對於把豐田寛提前換下場，藤川監督表示，這不只是針對豐田，在目前的阪神隊的狀況，這種事發生在豐田身上，代表這樣的失誤可能發生在任何二軍選手身上，全體選手都應該反省，是否都有做好準備，也是向全隊傳遞一個訊息，「豐田必須突破這道難關，再次站起來，克服困難，才是成為職業選手的道路，希望他能努力。」

豐田寛是2021年選秀會獲阪神第6指名入團，2022年首度上一軍，該年僅出賽5場。豐田寛上季在一軍只出賽11場。本季豐田寛在一軍出賽21場，貢獻4打點，打擊率2成38。

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