棒球》富邦慈善基金會冠名天使盃 身障棒協感謝悍將情義相挺

富邦慈善基金會與富邦人壽合作，攜手身障棒協帶領樂山教養院、阿偉適應體育與其家人，前進新莊棒球場。（富邦慈善基金會提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕為持續鼓勵身心障礙學員探索無限可能，由社團法人中華民國身障棒壘球協會主辦的「天使盃身心障礙樂樂棒球賽」今年邁入第六屆，富邦慈善基金會宣布以重大合作夥伴身分加入，不僅給予賽事冠名贊助支持、協助組建球隊，為幫助身心障礙學員們實際觀摩熱血棒球賽事，今日更攜手富邦人壽邀請樂山教養院、阿偉適應體育的43位特教學員們與其家人，一起進到新莊棒球場觀賽為富邦悍將加油，期望激發學員們對棒球運動的濃厚興趣及參賽鬥志。

富邦慈善基金會執行長蔡明純表示：「秉持『正向力量 成就可能™』的品牌精神，基金會多年來善用集團旗下職業球隊的資源，號召球員們共同投入公益（註），舉辦多場公益棒球營、籃球營，讓懷抱棒球或籃球夢想的孩子，能有專業的學習機會與舞台，而今年首度與身障棒協合作共同推動運動平權，除實現保障身心障礙者參與體育權利意義，更透過邀請長期關懷的社福機構共同組隊參賽，帶動身障朋友或偏鄉孩童都能勇敢追夢、不受限制。」

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在富邦慈善基金會、富邦人壽、富邦悍將的共同安排下，受邀來到新莊棒球場觀賞主場賽事及參加天使盃的樂山教養院院長吳淑惠表示：「感謝身障棒協及富邦慈善基金會的邀請與支持，讓樂山天使們近距離體驗棒球的熱情與團隊合作，不僅收獲了歡笑與感動，也增進了社區適應的經驗，每一次參與都是成長的養分，也讓愛與希望在院生心中持續茁壯。」

致力幫助身心障礙學員感受棒球運動樂趣的「天使盃」，今年訂於12月7日舉辦樂樂棒球賽，相較過往多與高雄在地公益團體合作，這次得到企業與球團等更多民間力量支持，能促進賽事的整體規劃更臻完善，進而幫助活動從今年4月起昇華成長集訓計畫，不僅做到培養教練人選，更讓身心障礙朋友每個月都有打球的機會，進而走出戶外、接觸人群。

今年由於富邦慈善基金會的加入，「天使盃」報名參賽隊數正式突破雙位數，並且集結北、中、南、東部的學校或組織，身障棒協理事長潘瑋杰感動表示：「有句話說『當你有夢，全宇宙都會來幫你』，很感謝『宇宙邦』在這時刻伸出援手，陪著我們勇敢揮棒、勇敢做夢。」

富邦人壽自2022年起持續深耕運動平權，今日邀請身心障礙學員及其家人到新莊棒球場觀賞富邦悍將精彩比賽，也特別準備了悍將球員應援毛巾當紀念品，希望創造最美好難忘的看球時光，並實際對年底參與「天使盃」賽事帶來助益；此外更結合贊助推動新莊棒球場無障礙升級成果（含提升輪椅席及陪伴席數量、增設無障礙售票口及無障礙坡道等），以全新的輪椅席及陪伴席設計，讓使用輪椅的身心障礙學員享有更佳體驗，全力打造觀賽平權、無礙友善的共享運動氛圍。

富邦慈善基金會與富邦人壽合作，攜手身障棒協帶領樂山教養院、阿偉適應體育與其家人，前進新莊棒球場。（富邦慈善基金會提供）

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