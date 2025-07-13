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MLB》明星賽變笑話？釀酒人大物只投5場入選 費城人怒轟像香蕉棒球

2025/07/13 06:54

釀酒人火球大物米蕭羅斯基。（資料照）釀酒人火球大物米蕭羅斯基。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕費城人去年一共多達8人入選全明星賽，儘管今年預期不會像去年隊史紀錄那麼多，但也不該只有1人，然而今年費城人最終僅史瓦伯（Kyle Schwarber）參賽；反觀釀酒人火球大物米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）只在大連盟出賽5場就入選，這引起費城人從上到下的怒火。

由於小熊明星左投（Matthew Boyd）辭退明星賽，大聯盟昨天也宣布由米蕭羅斯基遞補入選，他也創下史上最快進明星賽紀錄。費城人隊從球員到教練，都認為左投桑契斯（Cristopher Sánchez）與右投蘇亞雷茲（Ranger Suárez）與都應該入選，也因此從失望轉為憤怒。

「真是笑話。」透納向《The Athletic》怒嗆，「這他X爛透了，真的爛到有剩。」捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）直言，這就是現在大聯盟的作風，「沒有要針對米蕭羅斯基，但我們那兩位（桑契斯與蘇雷亞茲）本來就毫無疑問應該入選明星賽。」

蘇雷亞茲。（美聯社）蘇雷亞茲。（美聯社）

桑契斯本季擁有國聯第4低的防禦率（2.59），投107.2局排聯盟第12，fWAR值為國聯先發投手第6，然而他卻因為明星賽前一天要替費城人先發，因此根據規定無法在明星賽登板。聯盟告知費城人，只有願意實際登板的前提下，才能入選明星賽；至於蘇雷亞斯則是接獲大聯盟通知，只要願意在明星賽登板投1局就能入選，但他本人選擇婉拒。

史瓦伯坦言，既然聯盟已經向球員詢問參賽意願，就應當給予球員應有的頭銜，「不該因為不能投就沒入選。」卡斯提拉諾斯（Nick Castellanos）更說，明星賽已經越來越像薩凡納香蕉棒球隊（Savannah Bananas），「大聯盟現在只關心誰最有話題性，只要找個上場丟個1局，飆103、104英哩火球的投手，就能吸引更多人看棒球，這樣他們就覺得棒球更受歡迎了。」

透納補充：「現在明星賽已經不是最強的球星，或是打出最佳賽季的球員入選，是在比誰能為聯盟賣出更多球票，還有在社群媒體上更加活躍。」

事實上，費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）原本有入選明星賽，但他因不想打亂自己節奏而辭退。而費城人其實也希望自家投手能獲得充分休息，然而桑契斯的狀況才是真正令他們無法接受的，「你不能因為他不能上場投球就直接不讓他入選，這根本說不過去，太荒謬了。」透納說道。

桑契斯。（資料照）桑契斯。（資料照）

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