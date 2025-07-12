瓊斯盃》台灣藍明戰菲律賓拚復仇 林秉聖：趕快忘記今天的比賽

台灣藍林秉聖。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今在新莊體育館點燃戰火，壓軸登場的台灣藍隊全員得分，以90：56輕取澳洲聯隊，順利開出紅盤，明天將與實力不俗的菲律賓對決，力拚2連勝。

台灣藍隊今團隊命中率41.7%，最多領先48分，12人上場都有分數進帳，義大利籍主帥圖齊指出，這是自己第二度率隊出戰瓊斯盃，「現在球員也都已經非常熟悉教練的體系，這場會有這樣的表現並不是兩隊實力差距太大，而是我們的球員將防守策略執行出色，包括讓澳洲隊出現27次失誤。」

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圖齊強調，瓊斯盃是高強度的比賽，9天要進行8場賽事，今天雖然贏球，但也只是一場勝利，也提到每位球員在經過賽季後身體多少都有點狀況，「謝謝他們願意犧牲時間投入賽事，希望大家團結合作，一起努力取得好結果。」

台灣隊明將交手菲律賓力拚2連勝，菲律賓此次來台陣容包括前高雄海神洋將布銳克曼、國家隊主力前鋒阿班多，甚至還有曾入選NBA最佳防守第二隊的前雷霆好手羅伯森，實力不容小覷。

台灣去年瓊斯盃不敵菲律賓拿下亞軍，對於明天的復仇之戰，圖齊強調，還是應該要專注在團隊本身的策略上，林秉聖則回應，「我覺得就是趕快忘記今天的比賽吧，早點回去休息，準備明天早上面對菲律賓的賽前訓練。」他今繳出14分、6助攻、4抄截全能表現。

台灣藍教練圖奇。（記者林正堃攝）

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