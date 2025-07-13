溫網》波蘭史上第一人！史薇泰克草地大滿貫首度奪冠

史薇泰克勢如破竹橫掃12局，以6：0、6：0輾壓美國13種子安尼西莫娃，拿下溫布頓網球錦標賽女單后座。（路透）

李秋明／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女單決賽，戰況意外一面倒，波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）開賽勢如破竹橫掃12局，挾6：0、6：0輾壓美國13種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova），職業生涯首座草地大滿貫冠軍到手。

被譽為「紅土女王」的史薇泰克突破瓶頸，也揮別近年來低潮，曾於2023年溫網8強止步的她，不但成為13年來首闖決賽的波蘭女將，面對頭一回躋身四大賽壓軸的安尼西莫娃，更在中央球場展現壓倒性實力，僅花57分鐘速戰速決，狠狠給對手震撼教育，最終小史強勢贏得象徵女單最高榮耀的玫瑰露水盤，獨享300萬英鎊（約1.21億台幣）獎金。

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24歲的史薇泰克，原已獲得2020年、2022年、2023年、2024年法國公開賽，以及2022年美國公開賽共5座金盃，如今首度全英草地俱樂部掄元，四大賽第6冠到手，足讓前球后展現東山再起氣勢。這是小史大滿貫第100勝，榮膺公開年代首位來自波蘭的溫網單打冠軍，也是大滿貫決戰1局未失奪冠的第2人，不讓1988年法網贏家葛拉芙（Steffi Graf）專美於前。

至於23歲的安尼西莫娃意外慘敗，情緒崩潰淚灑綠茵，無緣成為自2016年小威廉絲（Serena Williams）以來，首位溫網攻頂的美國人。

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