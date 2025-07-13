晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》114年來最無情比數 史薇泰克冠軍戰逼出「雙蛋」

2025/07/13 06:59

史薇泰克。（美聯社）史薇泰克。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）東山再起，強勢贏得2025年溫布頓網球錦標賽女單決戰，2個6：0橫掃美國13種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova），更締造賽史近114年紀錄。

史薇泰克冠軍戰勢如破竹連拿12局，完全不給失誤橫生的安尼西莫娃任何機會，形成溫網逾百年來最無情比數；過去決賽出現6：0、6：0還是在1911年，當時錢伯絲 （Dorothea Lambert Chambers） 完封英國同胞女將布思比 （Dora Boothby）。這也是公開年代第2場逼得對手吞下「雙蛋」的大滿貫單打決戰，1988年法網壓軸秀德國名將葛拉芙（Steffi Graf）僅花34分鐘，狠狠痛宰白俄羅斯茲維列娃（Natasha Zvereva）。

「這感覺太不真實了。」24歲的史薇泰克火力全開，成為首位贏得溫網單打冠軍的波蘭人，也是1992年美國莎莉絲 （Monica Seles）之後，第1位6場大滿貫決賽全勝的女將，「說實話，我連做夢都沒想過會有這一刻，因為太遙遠了，從未真正期待過，團隊甚至比我還有信心。」

原本被各界譽為「紅土女王」的史薇泰克，在最不拿手的綠茵聖殿攻頂，更是唯一能在紅土（法網）、硬地（美網）和草地（溫網）這3種場地都獲得大滿貫冠軍的現役球星，「沒有任何比賽能與這裡相比，我總是為此感到焦慮。在中央球場出賽壓力更大，令人吃不消，但今年我已學會放鬆。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中