溫網》114年來最無情比數 史薇泰克冠軍戰逼出「雙蛋」

史薇泰克。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）東山再起，強勢贏得2025年溫布頓網球錦標賽女單決戰，2個6：0橫掃美國13種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova），更締造賽史近114年紀錄。

史薇泰克冠軍戰勢如破竹連拿12局，完全不給失誤橫生的安尼西莫娃任何機會，形成溫網逾百年來最無情比數；過去決賽出現6：0、6：0還是在1911年，當時錢伯絲 （Dorothea Lambert Chambers） 完封英國同胞女將布思比 （Dora Boothby）。這也是公開年代第2場逼得對手吞下「雙蛋」的大滿貫單打決戰，1988年法網壓軸秀德國名將葛拉芙（Steffi Graf）僅花34分鐘，狠狠痛宰白俄羅斯茲維列娃（Natasha Zvereva）。

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「這感覺太不真實了。」24歲的史薇泰克火力全開，成為首位贏得溫網單打冠軍的波蘭人，也是1992年美國莎莉絲 （Monica Seles）之後，第1位6場大滿貫決賽全勝的女將，「說實話，我連做夢都沒想過會有這一刻，因為太遙遠了，從未真正期待過，團隊甚至比我還有信心。」

原本被各界譽為「紅土女王」的史薇泰克，在最不拿手的綠茵聖殿攻頂，更是唯一能在紅土（法網）、硬地（美網）和草地（溫網）這3種場地都獲得大滿貫冠軍的現役球星，「沒有任何比賽能與這裡相比，我總是為此感到焦慮。在中央球場出賽壓力更大，令人吃不消，但今年我已學會放鬆。」

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