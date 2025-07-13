晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》今晚8點謝淑薇拚女雙第5冠 力抗昔日搭檔梅騰絲

2025/07/13 06:59

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙決戰今晚8點登場，「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko），力抗第8種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），而小薇與昔日搭檔梅騰絲隔網交鋒，備受球迷矚目。

「百搭天后」謝淑薇與奧絲塔朋科在溫網4強甜蜜復仇，直落2扳倒頭號種子衛冕者美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），不但搶下決賽門票，更一吐今年元月澳洲公開賽、2月杜拜都爭冠失利的悶氣；信心大振的第4種子「台拉聯軍」決戰梅騰絲／庫德梅托娃，已汲取5月羅馬次輪直落2輸給這組比俄人馬的教訓，期許全英草地俱樂部穩紮穩打，全力雪恥奪冠。

梅騰絲與謝淑薇合作多時，還曾於2021年溫網、2024年澳網封后；巧的是，4年前草地大滿貫女雙決戰，庫德梅托娃攜手俄國同胞維絲尼娜（Elena Vesnina）歷經3盤激戰，就遭到小薇和梅騰絲大逆轉，迄今仍令庫德梅托娃難忘，先前受訪還皺著眉頭說：「最後惜敗真的是太痛苦了！」至於如今「化敵為友」的梅騰絲則笑回：「現在，我當然想要獎盃，真的更加渴望。」

經驗豐富的謝淑薇，週日準備與「O妹」再接再厲，合力打下本季首座冠軍，共享68萬英鎊（約2744萬台幣）獎金。若小薇順利攻頂，就能自2013年、2019年、2021年、2023年以來，笑納溫網女雙第5冠，加上混雙更集滿10座大滿貫金盃，可說別具意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中