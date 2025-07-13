溫網》今晚8點謝淑薇拚女雙第5冠 力抗昔日搭檔梅騰絲

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙決戰今晚8點登場，「台灣一姊」謝淑薇攜手拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko），力抗第8種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），而小薇與昔日搭檔梅騰絲隔網交鋒，備受球迷矚目。

「百搭天后」謝淑薇與奧絲塔朋科在溫網4強甜蜜復仇，直落2扳倒頭號種子衛冕者美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），不但搶下決賽門票，更一吐今年元月澳洲公開賽、2月杜拜都爭冠失利的悶氣；信心大振的第4種子「台拉聯軍」決戰梅騰絲／庫德梅托娃，已汲取5月羅馬次輪直落2輸給這組比俄人馬的教訓，期許全英草地俱樂部穩紮穩打，全力雪恥奪冠。

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梅騰絲與謝淑薇合作多時，還曾於2021年溫網、2024年澳網封后；巧的是，4年前草地大滿貫女雙決戰，庫德梅托娃攜手俄國同胞維絲尼娜（Elena Vesnina）歷經3盤激戰，就遭到小薇和梅騰絲大逆轉，迄今仍令庫德梅托娃難忘，先前受訪還皺著眉頭說：「最後惜敗真的是太痛苦了！」至於如今「化敵為友」的梅騰絲則笑回：「現在，我當然想要獎盃，真的更加渴望。」

經驗豐富的謝淑薇，週日準備與「O妹」再接再厲，合力打下本季首座冠軍，共享68萬英鎊（約2744萬台幣）獎金。若小薇順利攻頂，就能自2013年、2019年、2021年、2023年以來，笑納溫網女雙第5冠，加上混雙更集滿10座大滿貫金盃，可說別具意義。

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