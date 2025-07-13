MLB》飆速160公里火球！ 大谷翔平3局4K無失分 道奇擊敗巨人終結7連敗

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平本季第5度先發登板，面對巨人主投3局飆4K無失分，金慧成在6局上敲出關鍵安打，打回致勝分，幫助道奇終場以2：1險勝巨人，終結本季最長的7連敗。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平首局一上來就賞了巨人打者3連K，三振掉M.雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、拉莫斯（Heliot Ramos）和德弗斯（Rafael Devers），2局下雖然在2人出局後，面對南韓強打李政厚投出四壞球保送，但讓下一棒施密特（Casey Schmitt）擊出游擊飛球接殺，抓到第3個出局數。

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大谷翔平第3局先讓D.史密斯（Dominic Smith）擊出三壘平飛球接殺，之後三振掉貝利（Patrick Bailey），M.雅澤姆斯基從大谷手中敲出右外野安打，不過大谷讓拉莫斯擊出中外野飛球出局，成功完成投球任務。

「投手大谷」此役主投3局用36球，被敲出1支安打無失分，另外投出4次三振和1次保送，最快球速達99.9英哩（約160.7公里），防禦率降至1.00。「打者翔平」4打數無安打，吞下2次三振，打擊率降至0.275。

大谷翔平。（路透）

道奇2局上率先得分，康佛托（Michael Conforto）和帕赫斯（Andy Pages）敲安攻占得點圈，康佛托靠著對方的守備失誤推進至三壘，艾德曼（Tommy Edman）的二壘滾地球幫助道奇先馳得點。

金慧成6局上在一二壘有人適時擊出左外野安打，打回道奇第2分，巨人8局下只靠著德弗斯的高飛犧牲打追回1分，道奇守護神史考特（Tanner Scott）9局下順利關門，守住球隊勝利，收下本季第19場救援成功。

道奇投手群此役只被對手敲出3支安打，接替大谷投球的25歲右投斯漢（Emmet Sheehan）中繼4.1局被敲2支安打失1分，本季首勝開胡，巨人26歲右投魯普（Landen Roupp）繳出6局失2分（1分責失分）的優質好投，悲情吞下第6敗。

金慧成。（美聯社）

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