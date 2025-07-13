MLB》大幅刷新上古神獸紀錄！「法官」生涯350轟出爐 創史上最速偉業

賈吉。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第35轟，達成生涯350轟里程碑，無奈未能用贏球慶祝，終場洋基2：5不敵小熊，中斷5連勝。

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）今天狀態欠佳，首局就掉分，第3局再遇亂流，加上隊友出現失誤，讓小熊狂攻3分大局。佛里德僅投3局退場，被敲6安，失4分（3責失），投出2三振、3保送，最終吞下本季第3敗。

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小熊8上靠凱利（Carson Kelly）敲出陽春砲，再添1分保險分，比賽8局打完時，握有5：0領先優勢。

洋基前8局得分掛蛋，9下終於成功突破，1出局後貝林傑（Cody Bellinger）掃出長打，下一棒賈吉逮中凱勒（Brad Keller）的失投速球，轟出中右外野2分砲，本季第35轟出爐，擊球初速105.5英哩、飛行距離388英呎。

洋基靠賈吉的全壘打追至3分差，可惜最後依舊無力回天，吞下敗仗。賈吉全場4打數敲3安都是長打，賽後打擊率0.358。

賈吉此役也達成生涯350轟里程碑，他只花1088場比賽，創下史上最速紀錄，大幅刷新原紀錄保持人馬怪爾（Mark McGwire）的1280場。

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