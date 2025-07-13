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MLB》「不只是投100英哩火球」 大谷翔平：享受用變化球破解打者

2025/07/13 08:25

MLB》「不只是投100英哩火球」 大谷翔平：享受用變化球破解打者大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平本季第5度先發登板，面對巨人主投3局飆出4K無失分，幫助道奇終場以2：1擊敗巨人，終結近期最長的7連敗。大谷賽後受訪表示，今天投得很順手，速球狀況也不錯，希望今天這場勝利能成為連勝契機。

大谷翔平在明星賽前最後登板，投球局數和用球數都是復出後的單場新高，主投3局用36球，被敲出1支安打無失分，另外投出4次三振和1次保送，最快球速達99.9英哩（約160.7公里），防禦率降至1.00。

大谷翔平賽後受訪表示，自己能夠在球數不多的情況下投滿3局，這是一個很好的進展，球隊最近一直贏不了球，今天沒有讓對手先得分，這點很重要。

對於球隊中止7連敗，大谷翔平認為其實之前也有幾場是很可惜的敗仗，昨天的比賽也是在落後情況下一路追趕，最後差一點就能逆轉，並不是每場都是糟糕的比賽，希望今天這場勝利能成為契機，幫助球隊開始連勝。

大谷翔平也提到今天比較能夠穩定地掌控投球，這點比起球速或球威來說更重要。能夠穩定地攻擊好球帶，是今天能夠投得順手的主要原因。談到此役速球使用比率偏高，大谷說因為感覺用速球就可以壓制打者，所以就多投了一些。

大谷翔平透露，目前的控球越來越好，那些還沒在實戰嘗試過的球種只在牛棚投過，希望之後若能投更長局數，就能逐步加入這些球種嘗試。

談到100英哩火球時，大谷翔平說道：「從小就憧憬能投出快速球，喜歡那種火球投手，這是我一路以來追求的方向，當然現在也開始享受使用變化球解決打者的樂趣，這是年齡增加後的體會。對我來說，重點不是只能投100英哩的火球，而是『也能』投出100英哩，這是我現在最大的武器。」

大谷翔平回顧上半季的表現，他表示，能夠一路健康地打到現在，這一點就是最重要的，希望下半季能夠繼續保持，明天還有一場比賽，希望能夠在打擊上扳回一城。

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