MLB》史基斯連莊明星賽先發投手 創下史上第一人紀錄

史基斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽將在台灣16日盛大登場，今天公布先發投手人選，美聯明星隊將由老虎塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）掛帥先發，國聯明星隊則是推出海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）應戰，連續兩年都擔綱先發投手，並寫下史上第一人的紀錄。

史庫柏爾去年勇奪美聯投手三冠王，今年表現依舊亮眼，出賽19場繳出10勝3敗、防禦率2.33的優異成績，勝投數並列美聯最多，防禦率則是高居美聯第3，153次三振則是僅次於紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）的160K，本季WAR值為4.4，在全聯盟投手中排名第2。

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史基斯本季雖然只拿下4勝8敗，但防禦率2.01是全聯盟最佳，WAR值4.8領先群雄，他去年成為史上第5位擔任明星賽先發投手的新秀，更以11場先發刷新最少生涯先發場次成為明星賽先發的紀錄，但今年被釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）的5場所超過。

史基斯今年再度連莊國聯明星賽先發投手，成為大聯盟史上第一位在生涯前兩個球季皆擔任明星賽先發的投手，同時也是大聯盟史上第5位生涯前兩個賽季都以先發身分出戰明星賽的球員。

史庫柏爾。（資料照，路透）

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