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MLB》「黑鱒」達成生涯首度完全打擊 雙城主帥沒注意到差點換人

2025/07/13 09:32

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是雙城明星中外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）的搖頭娃娃日，而巴克斯頓表現大放異彩，繳出大聯盟生涯首度完全打擊，幫助雙城終場以12：4大勝海盜，收下2連勝。

巴克斯頓的完全打擊先用內野安打揭開序幕，2局下敲出中外野三壘安打，第3局擊出帶有1分打點的左外野二壘安打，前3打席就完成聽牌，只差一支全壘打就能達成完全打擊，但5局下再敲出左外野安打，巴克斯頓的最後機會就在7局下，瞄準海盜34歲左投希尼（Andrew Heaney）的79.8英哩的偏低曲球，一棒掃向中外野，形成一發427英呎的超大號陽春砲，本季第21轟出爐，同時也達成生涯首次的完全打擊。

巴克斯頓成為雙城自1961年以來第12位達成完全打擊的球員，同時也是標靶球場（Target Filed）自2010年啟用以來第一人。雙城上一次有人達成完全打擊，要追溯到2019年4月5日的波蘭柯（Jorge Polanco）），而上一次有球員在雙城主場達成此成就，則是2009年5月22日的卡代爾（Michael Cuddyer），當時主場還在都會巨蛋（Metrodome）。

對於生涯首度達成完全打擊，巴克斯頓賽後受訪表示，這樣的感覺真的很特別，如果說賽前不緊張，那就是在騙人，今天是自己的搖頭娃娃日，當然會想表現好一點。所以能在這麼特別的日子打出這樣的表現，是一輩子不會忘記的事情。

雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）賽後透露，在巴克斯頓敲出全壘打前，他曾考慮過要把他換下場，畢竟球隊當時領先很多，而巴克斯頓3天前才被觸身球打到手。所幸板凳教練丁勒（Jayce Tingler）與打擊教練博格舒特（Matt Borgschulte）提醒他，巴克斯頓有機會完成完全打擊，所以才沒有釀成憾事。

雙城明星中外野手「黑鱒」巴克斯頓。（美聯社）雙城明星中外野手「黑鱒」巴克斯頓。（美聯社）

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