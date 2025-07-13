MLB》大聯盟三振王克羅切生涯首度完投完封 紅襪退光芒奪9連勝

紅襪王牌左投克羅切。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）今天面對光芒投出生涯首次完封，飆出9次三振，助隊以1：0險勝，近期拉出一波9連勝，克羅切也收下本季第10勝，目前以160K穩居聯盟三振王。

克羅切今天大殺四方，前5局只被光芒打線敲出1支安打，未讓對手攻占上得點圈，雖然6局上1出局後，被沃爾（Taylor Walls）和狄亞茲（Yandy Díaz）連續敲出安打，形成一三壘有人，所幸一壘手托羅（Abraham Toro）上演超神守備，面對金河成的偷點反應迅速，趕緊衝上前接球並傳往本壘刺殺跑者，守住巨大的一分，克羅切解決曼古姆（Jake Mangum）化解得點圈有人的危機。

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克羅切之後回穩連續解決8名打者，完投9局用100球無失分，只被敲出3支安打，另有9次三振，防禦率降至2.23。捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）在4局下敲安打回致勝分，紅襪終場就以1：0完封光芒，賞給對手3連敗。

「這真的很令人滿足，」克羅切將自己的好投歸功於隊友，托羅和「故事哥」史托瑞（Trevor Story）守得很好，捕手納瓦瑞茲搭配起來感覺很不錯，很開心能夠幫助球達成9連勝。

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