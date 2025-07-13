中職》替飛力獅美甲有功拿到紅包！獅球探直呼：很奇妙的故事

統一獅洋投飛力獅的投球手指破皮濺血問題，在球探吳國豪提供光療美甲方案獲得改善後，昨賽前獅領隊蘇泰安果真準備紅包送給吳國豪夫婦。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕統一獅洋投飛力獅的投球手指破皮濺血問題，在球探吳國豪提供光療美甲方案獲得改善後，「餅總」林岳平還曾向媒體喊話要球團發獎金給球探夫婦，昨賽前獅領隊蘇泰安果真準備紅包送給吳國豪夫婦，而吳國豪也直呼：「這是一個很奇妙的故事」。

35歲的飛力獅在4月19日中職初登板就繳出7局無失分奪勝投的好表現，且更以初登板以來連續19局無失分吸引眾人目光，只是他因投球扣球會摳到大拇指背面而常投到手指爆血，5月份更兩度先發投不滿5局，一度讓教練團評估是否該更換洋投。但在6月7日他再度繳出7局無失分勝投並獲MVP後，餅總就透露是因吳國豪的妻子幫忙飛力獅做光療美甲，讓他找到投球第二春，更直言：「這場的MVP是吳國豪夫婦，請總經理發獎金給國豪。」

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於是這段奇妙的「美甲佳話」自此展開，飛力獅從該役賽後就表示打算每兩週就做一次美甲，而在昨賽後蘇泰安更帶著紅包和餅總一起送給吳國豪夫婦，還邀請飛力獅一同合影。吳國豪則在個人社群指出，「老婆用她的美甲技術，改變了飛力獅的指甲結構，讓他能順利的投球，也剛好在關鍵時刻能幫助到球隊，這一切真的很奇妙。」他除了對妻子10年來在美甲的努力和付出表示肯定，也感謝餅總的允許，以及防護員和翻譯的協助。

飛力獅本季已累計12場先發繳出6勝1敗，更以防禦率1.63在排行榜稱王，今天要進行本季第13場先發，迎戰樂天桃猿威能帝。

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