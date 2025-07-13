晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》四日投同天登板史上首見！ 達比修有4.2局失4分逃敗

2025/07/13 11:53

達比修有。（路透）達比修有。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天共有4名日籍先發投手同日登板，創下史上頭一遭。38歲教士強投達比修有今對戰費城人主投4.2局失4分，無關勝敗，教士靠著梅里爾（Jackson Merrill）單場雙響砲，以及馬查多（Manny Machado）的致勝犧飛，終場以5：4逆轉贏球，近期拉出一波3連勝。

達比修有本季初因為右肘發炎進入傷兵名單，今天迎接本季第2次登板，首局雖然在1人出局後投出四壞球保送，但他讓哈波（Bryce Harper）擊出三壘滾地球形成雙殺結束該局。

達比修有第2局遭遇亂流，一上來就投出四壞球保送，之後更投出暴投，跑者推進上二壘，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）擊出投手強襲球形成內野安打，達比修有傳一壘發生失誤，讓費城人先馳得點，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再補上長打進帳第2分。

教士下個半局就展開反擊，梅里爾敲出左中外野2分砲扳平戰局，馬度納多（Martin Maldonado）的適時安打，助隊以3：2超前。達比修有3局上化解得點圈有人的危機，但第5局再被費城人攻破，索沙（Edmundo Sosa）在滿壘2人出局後擊出帶有2分打點的左外野安打，以4：3要回領先。

達比修有此役主投4.2局用83球，被敲5支安打失4分，另有2次三振和3次保送，防禦率漲至6.48，以敗戰候選人之姿退場，本季首勝和日美通算204勝還要再等等。

梅里爾6局下再度開轟，本季第7轟出爐，單場雙響砲貢獻3分打點，也幫助達比修有解套，馬查多第7局敲出致勝高飛犧牲打，教士終場以5：4逆轉擊敗費城人，賞給對手2連敗。

國民日籍左投小笠原慎之介、道奇二刀流球星大谷翔平、教士老將達比修有，以及天使強投菊池雄星都在今天先發登板，4名日籍投手同日登板寫下史上首見紀錄。

小笠原慎之介今對戰釀酒人先發4局失3分無關勝敗，但賽後被下放至小聯盟；大谷翔平面對巨人主投3局無失分，另外飆出4次三振，投球局數和用球數都是復出後的單場新高。另外，菊池雄星對戰響尾蛇先發5.2局飆5K失3分，擁有勝投資格後退場，有望拿下本季第4勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中