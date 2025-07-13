MLB》四日投同天登板史上首見！ 達比修有4.2局失4分逃敗

達比修有。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天共有4名日籍先發投手同日登板，創下史上頭一遭。38歲教士強投達比修有今對戰費城人主投4.2局失4分，無關勝敗，教士靠著梅里爾（Jackson Merrill）單場雙響砲，以及馬查多（Manny Machado）的致勝犧飛，終場以5：4逆轉贏球，近期拉出一波3連勝。

達比修有本季初因為右肘發炎進入傷兵名單，今天迎接本季第2次登板，首局雖然在1人出局後投出四壞球保送，但他讓哈波（Bryce Harper）擊出三壘滾地球形成雙殺結束該局。

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達比修有第2局遭遇亂流，一上來就投出四壞球保送，之後更投出暴投，跑者推進上二壘，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）擊出投手強襲球形成內野安打，達比修有傳一壘發生失誤，讓費城人先馳得點，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再補上長打進帳第2分。

教士下個半局就展開反擊，梅里爾敲出左中外野2分砲扳平戰局，馬度納多（Martin Maldonado）的適時安打，助隊以3：2超前。達比修有3局上化解得點圈有人的危機，但第5局再被費城人攻破，索沙（Edmundo Sosa）在滿壘2人出局後擊出帶有2分打點的左外野安打，以4：3要回領先。

達比修有此役主投4.2局用83球，被敲5支安打失4分，另有2次三振和3次保送，防禦率漲至6.48，以敗戰候選人之姿退場，本季首勝和日美通算204勝還要再等等。

梅里爾6局下再度開轟，本季第7轟出爐，單場雙響砲貢獻3分打點，也幫助達比修有解套，馬查多第7局敲出致勝高飛犧牲打，教士終場以5：4逆轉擊敗費城人，賞給對手2連敗。

國民日籍左投小笠原慎之介、道奇二刀流球星大谷翔平、教士老將達比修有，以及天使強投菊池雄星都在今天先發登板，4名日籍投手同日登板寫下史上首見紀錄。

小笠原慎之介今對戰釀酒人先發4局失3分無關勝敗，但賽後被下放至小聯盟；大谷翔平面對巨人主投3局無失分，另外飆出4次三振，投球局數和用球數都是復出後的單場新高。另外，菊池雄星對戰響尾蛇先發5.2局飆5K失3分，擁有勝投資格後退場，有望拿下本季第4勝。

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