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中職》陳子豪轉隊首年低潮 詹子賢知道他遇到的挑戰

2025/07/13 10:50

詹子賢。（資料照，記者李惠洲攝）詹子賢。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕過去在中信兄弟有「雙子星」之稱的詹子賢跟陳子豪，去年季後雙雙投身自由球員市場，最終詹以5年合約續留，陳子豪轉戰味全。對於昔日戰友轉隊首年遇上低潮，詹子賢認為，「大家都知道，他在這方面不需要人家擔心。」

陳子豪今年出賽62場，擊出45支安打，外帶2轟15分打點，打擊率2成22，仍在找尋過往在中信的重砲身手。詹子賢認為，再好的選手，去到新球隊也是要適應，「這不只是在場上而已，還有場下跟隊友的關係、自在度等等，這些都需要時間。」

過去共組「雙子星」，詹子賢都會用台語暱稱陳子豪「puî-á」，即便昔日好戰友轉隊，偶爾也會彼此聯絡，「但不會常常啦，怕他可能也想安靜，或多陪家人。」

詹子賢去年出賽94場，外帶1轟、打擊率2成55，遭遇低潮，本季5年合約首年大反彈，繳出8轟、打擊率2成93，一路打回昨天的兄弟四番，敲出暌違2年的「四番彈」，總教練平野惠一排他本季第2次打四番，成功刺激兄弟的中心打線。

從去年低潮大反彈，外界想像長約帶來壓力反而是助力。詹子賢認為，公司開這份合約是安定感 ，去年就是因為即將自由球員，想把自己身價再打更好，求好心切，越打越有壓力。

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