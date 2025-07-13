晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》去年無緣會內今年收下亞軍 安尼西莫娃擦乾眼淚化失利為動力

2025/07/13 11:08

安尼西莫娃。（法新社）安尼西莫娃。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕雖在2025年溫布頓網球錦標賽女單決戰以2個0：6不敵波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek），23歲美國好手安尼西莫娃（Amanda Anisimova）擦乾眼淚、沈澱情緒後，在賽後記者會誓言將以更強大的姿態回歸。

生涯首度闖進大滿貫決賽卻一局未得，安尼西莫娃在1萬5千名球迷面前情緒潰堤，但她說，進入休息室後便努力轉換心態，腦海裡的聲音告訴自己：「這一切可能會使你變得更強大。」

安尼西莫娃表示，與其持續深陷慘敗的情緒裡，更重要的是專注於往後的目標，「這就像一條岔路，我可以選擇往哪個方向走，我會選擇朝著目標持續努力那條路，不斷提升自己，希望有機會再回到這個舞台。」

安尼西莫娃2023年曾一度因心理健康問題決定暫別球場，她透露，很喜歡暢銷作家威廉森（Marianne Williamson）曾說過的一段話：「痛苦可以吞噬、摧毀你，或是吞噬你後，為你帶來救贖。（“Pain can burn you up and destroy you, or burn you up and redeem you.”）」

去年來到全英俱樂部時，安尼西莫娃世界排名189，最終在會外賽止步，12個月過去，她已是新科溫網女單亞軍，世界排名將首度前進Top10，她坦言，初登決戰舞台確實緊張，加上兩個禮拜以來累積的疲勞，「很多地方都還有進步空間，除了體能，還有如何克服緊張，但這兩週是很棒的旅程，我從中收穫不少，也對我接下來的目標很有幫助。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中