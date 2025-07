溫網》去年無緣會內今年收下亞軍 安尼西莫娃擦乾眼淚化失利為動力

安尼西莫娃。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔記者盧養宣/綜合報導〕雖在2025年溫布頓網球錦標賽女單決戰以2個0:6不敵波蘭前球后史薇泰克(Iga Swiatek),23歲美國好手安尼西莫娃(Amanda Anisimova)擦乾眼淚、沈澱情緒後,在賽後記者會誓言將以更強大的姿態回歸。

生涯首度闖進大滿貫決賽卻一局未得,安尼西莫娃在1萬5千名球迷面前情緒潰堤,但她說,進入休息室後便努力轉換心態,腦海裡的聲音告訴自己:「這一切可能會使你變得更強大。」

安尼西莫娃表示,與其持續深陷慘敗的情緒裡,更重要的是專注於往後的目標,「這就像一條岔路,我可以選擇往哪個方向走,我會選擇朝著目標持續努力那條路,不斷提升自己,希望有機會再回到這個舞台。」

安尼西莫娃2023年曾一度因心理健康問題決定暫別球場,她透露,很喜歡暢銷作家威廉森(Marianne Williamson)曾說過的一段話:「痛苦可以吞噬、摧毀你,或是吞噬你後,為你帶來救贖。(“Pain can burn you up and destroy you, or burn you up and redeem you.”)」

去年來到全英俱樂部時,安尼西莫娃世界排名189,最終在會外賽止步,12個月過去,她已是新科溫網女單亞軍,世界排名將首度前進Top10,她坦言,初登決戰舞台確實緊張,加上兩個禮拜以來累積的疲勞,「很多地方都還有進步空間,除了體能,還有如何克服緊張,但這兩週是很棒的旅程,我從中收穫不少,也對我接下來的目標很有幫助。」

