溫網》去年無緣會內今年收下亞軍 安尼西莫娃擦乾眼淚化失利為動力

安尼西莫娃。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕雖在2025年溫布頓網球錦標賽女單決戰以2個0：6不敵波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek），23歲美國好手安尼西莫娃（Amanda Anisimova）擦乾眼淚、沈澱情緒後，在賽後記者會誓言將以更強大的姿態回歸。

生涯首度闖進大滿貫決賽卻一局未得，安尼西莫娃在1萬5千名球迷面前情緒潰堤，但她說，進入休息室後便努力轉換心態，腦海裡的聲音告訴自己：「這一切可能會使你變得更強大。」

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安尼西莫娃表示，與其持續深陷慘敗的情緒裡，更重要的是專注於往後的目標，「這就像一條岔路，我可以選擇往哪個方向走，我會選擇朝著目標持續努力那條路，不斷提升自己，希望有機會再回到這個舞台。」

安尼西莫娃2023年曾一度因心理健康問題決定暫別球場，她透露，很喜歡暢銷作家威廉森（Marianne Williamson）曾說過的一段話：「痛苦可以吞噬、摧毀你，或是吞噬你後，為你帶來救贖。（“Pain can burn you up and destroy you, or burn you up and redeem you.”）」

去年來到全英俱樂部時，安尼西莫娃世界排名189，最終在會外賽止步，12個月過去，她已是新科溫網女單亞軍，世界排名將首度前進Top10，她坦言，初登決戰舞台確實緊張，加上兩個禮拜以來累積的疲勞，「很多地方都還有進步空間，除了體能，還有如何克服緊張，但這兩週是很棒的旅程，我從中收穫不少，也對我接下來的目標很有幫助。」

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