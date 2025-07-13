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體育 籃球 NBA

NBA》本屆狀元、榜眼首度正面對決 佛拉格轟31分力壓哈波

2025/07/13 12:39

新科狀元佛拉格。（法新社）新科狀元佛拉格。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在夏季聯賽對上馬刺，這也是本屆選秀會狀元和榜眼的首次對決，新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）力壓哈波（Dylan Harper），轟下全場最高的31分，可惜獨行俠終場以69：76輸球。

獨行俠在今年選秀會握有狀元籤，毫無懸念選進杜克大學的206公分天才前鋒佛拉格，這位備受期待的超級新秀夏季聯賽處女秀，繳出10分、6籃板、4助攻及3抄截，表現差強人意。

不過，佛拉格今天2度出賽火力全開，全場21投10中，飆進3顆三分球，繳出31分、4籃板、1助攻和1阻攻的亮眼表現；馬刺榜眼哈波因為腹股溝傷勢缺席前1場的賽事，今天是他夏季聯賽的首秀，攻下16分、6籃板、2助攻和2抄截。

「這裡的環境對我來說很新，」佛拉格賽後受訪表示，教練團希望他打得更有侵略性，今天有做到這一點，多次殺入禁區獲得罰球機會，讓自己更早進入比賽節奏，只是還是錯失了不少罰球，媽媽看到應該會不太高興。

獨行俠夏季聯賽教練Josh Broghamer稱讚佛拉格的表現，他不論是面對對手壓迫，還是作為擋拆接應者，都做出正確的選擇，有了很多輕鬆出手的機會，他的閱讀比賽能力非常出色。

談到對決佛拉格，哈波表示，沒有比這場更好的回歸時機了，氣氛非常嗨，他打得很好，自己也不錯，這場比賽算是他們向NBA展示自己的開始。

哈波。（路透）哈波。（路透）

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