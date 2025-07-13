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MLB》巨人主帥、強打齊讚嘆 大谷翔平火球上竄超驚人（影音）

2025/07/13 14:19

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天對戰巨人先發3局飆4K，連續8局無失分，幫助球隊終結7連敗。大聯盟投球分析專家「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）PO出大谷此役最速99.9英哩（約160.7公里）的影片，引發外界熱議。

大谷翔平首局就狂飆3K，連續三振掉M.雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、拉莫斯（Heliot Ramos）和德弗斯（Rafael Devers），對決強打拉莫斯時投出本場最速99.9英哩的火球將其K掉，而且上竄幅度大，連轉播單位的主播都嘖嘖稱奇。

「棒球忍者」佛里曼將影片放上網路後引發熱議，有網友質疑是不是影片有問題，球路的軌跡十分不正常，許多網友都直呼：「太扯了！」、「超噁心」、「看起來很像105英哩」、「大谷看起來很輕鬆」。

對於大谷翔平的投球，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）盛讚大谷的球速依舊驚人，橫掃球也非常出色，談到大谷回歸前後的變化，他認為大谷應該會比之前更依賴指叉球，出手角度比以往還要低。

被大谷99.9英哩火球三振的拉莫斯受訪坦言，非常佩服對手，他今天無論面對誰都是主動進攻，速球的狀態也很好，今天他的整體狀態真的非常出色。

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