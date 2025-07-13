亞洲盃女籃》狂勝對手84分！黃鈴娟18分領銜 台灣隊痛宰大溪地開胡

黃鈴娟。（取自FIBA官網）



廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在2025亞洲盃女子籃球賽小組賽首戰火力全開，全員都有得分紀錄，黃鈴娟砍進6顆三分球，進帳全場最高18分，助隊以122：38痛宰大溪地，首勝開胡。

台灣女籃在2023年亞洲盃僅拿下第8名，遭降二級，今年先從東亞資格賽打起，並找來前台啤雲豹教練歐森執掌兵符，希望能打出一番新氣象，而台灣隊也順利在資格賽擊退香港、蒙古，取得亞洲盃二級會內賽門票。不過，台灣隊在瓊斯盃表現不盡理想，在亞洲盃開打前臨時更換主帥，改由邱啟益擔任執行教練。

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這次小組賽台灣隊和印度、哈薩克及大溪地同組，分組第1直取4強門票，倘若是分組第2、3名，得打4強資格賽，搶最後2席4強，只有冠軍才能重返一級，今天首戰碰上大溪地。

台灣隊今天由彭詩晴、林文佑、林育庭、黃鈴娟和廖偉晴先發上陣，開局在林文佑、黃鈴娟接力開火下，打出13：2攻勢，次節也沒有要放過對手的意思，單節打出34：5攻勢，半場打完已取得63：19大幅領先。

林文佑。（取自FIBA官網）

上半場台灣隊團隊命中率58.5%，黃鈴娟三分球5投5中，拿下15分全場最高，林文佑、陳晏宇都攻下11分。易籃後，台灣隊攻守依舊強勢，3節打完得分已經達97分，也不給對手任何機會，穩穩將勝利收進口袋。

台灣隊今天全員都有得分紀錄，團隊命中率高達58%，三分球44投22中，全隊7人得分上雙，黃鈴娟繳出全隊最高18分，陳薇安15分，林文佑和林育庭都貢獻14分。

彭詩晴。（取自FIBA官網）

陳薇安。（取自FIBA官網）

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