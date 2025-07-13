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電競》MSI後世界盃準備開打！ 衛冕軍T1領銜、CFO首戰碰強敵HLE

2025/07/13 16:06

2025電競世界盃即將開打。（圖片取自官網）2025電競世界盃即將開打。（圖片取自官網）

〔體育中心/綜合報導〕隨著今年《英雄聯盟》MSI季中邀請賽決賽Gen. G以3：2逆轉T1衛冕成功後，下一個世界級賽事馬上就要開打，將有12支戰隊會來到沙烏地阿拉伯，在7月16日至20日展開2025年電競世界盃（2025 Esports World Cup，簡稱 2025 EWC）的賽事，爭取最高60萬美元的冠軍獎金。

本屆2025EWC從去年的8隊增加為12隊，席次分配為2024電競世界杯冠軍衛冕戰隊（T1）、LCK賽區：2支MSI出線隊伍、LPL賽區2支夏季賽季後賽晉級隊伍、LEC賽區2支春季賽季後賽晉級隊伍、LTA北部賽區：2支夏季賽季後賽晉級隊伍、LTA南部賽區：1支夏季賽季後賽晉級隊伍、LCP賽區：2支季中資格系列賽晉級隊伍，依序為T1、Gen.G、HLE、AL、BLG、MKOI、G2、FLY、C9、FUR、CFO、GAM。

此次的小組賽採雙敗淘汰制打BO1，分組前2晉級8強，8強打BO3、4強打BO3，季軍戰只打BO1一戰定生死，只有到冠軍賽才打BO5。

今年MSI四強戰隊（Gen.G、T1、AL、BLG）將不用參加第一階段的淘汰賽，其餘8支隊伍被分為2組各4隊，並被分級為Poo1到Pool4，首輪由Pool1打Pool4、Pool2打Pool3，而在本次MSI表現出色的台港澳戰隊CFO被分在Pool1，首戰要碰上被分在Pool4的南韓強隊HLE。

本屆《英雄聯盟》電競世界盃的總獎金來到200萬美元，比去年多了一倍，第1名可以拿到60萬，第2名32萬、第3名23萬、第4名16萬，5到8名11萬，9、10名7萬5000、11、12名5萬（單位皆為美元）。

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