中職》獅球探吳國豪升格當爸 陳傑憲場上「紅棒」暖心揭喜訊

統一獅球探吳國豪與懷孕妻子。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕昨統一獅隊主場和樂天桃猿交手，1局下，獅隊隊長陳傑憲上場打擊前，左右手各拿一紅一藍兩支球棒，揮動幾下後，他將藍色球棒拋向一旁，朝觀眾席舉起紅色球棒，再拿著該球棒上場打擊。原來，陳傑憲受前隊友、現獅隊球探吳國豪之託，完成一場別開生面的性別揭曉儀式。

陳傑憲透露，吳國豪前陣子還不知寶寶性別，也因球探工作繁忙而沒舉辦性別趴，因此一個月前拜託他幫忙揭曉，他則是想到這樣的方式，賽前還特別跟隊友陳重廷商借紅色球棒。

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陳傑憲說：「賽前有跟對方投捕打招呼，也有跟主審告知，畢竟打擊時拿兩支球棒上去很奇怪啊，也怕萬一延遲太久被記好球，所以跟主審告知一下。昨天這樣算是滿特別，也很高興是由我來揭曉，也恭喜國豪，他長期投入棒球工作，相信有了孩子，他在家庭和工作上會更加負責任面對。」

在觀眾席收到驚喜的吳國豪夫婦都很開心。吳國豪說：「之前看過美職選手在球場上有類似的活動，想到這個點子，但自己已經沒打球，就想說請隊長傑憲幫忙，但本以為他是拿著球棒而已，沒想到是這樣的形式揭曉。」

吳國豪笑說，得知妻子懷的是女兒相當開心，本就想要女兒。家裡有兩個兒子的陳傑憲則笑說：「以前的我可能看到人家生女兒會羨慕，但現在也是把兩個兒子當寶貝對待，對我們男生來說，陪伴兒子運動可能簡單一點，大兒子現在2歲，跟爸爸互動很多，很開心他會時常找爸爸玩，很幸福也很療癒，但有點擔心他以後會想當應援團長。」

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

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