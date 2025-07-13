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中職》超過30年棒球路 陳鏞基強調年紀只是數字

2025/07/13 15:55

陳鏞基。（資料照，記者李惠洲攝）陳鏞基。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕獅隊老將陳鏞基，昨天成為中職史上第12位累積生涯1300出賽選手，今天在42歲生日當天，繼續擔任先發一壘手。賽前，獅隊全隊為陳鏞基慶生。

回顧自己的棒球生涯，陳鏞基笑說，自小學3年級起，人生有超過一半、超過30年的時間都在打棒球。他說：「生日也就是其中一天而已。媽媽比較辛苦，把我養到這麼大，也感謝家人，這幾年下來因為比賽常常不在家，自己是還好，場上做好自己工作就好，家人相較之下更加辛苦。」

被問及生日願望，陳鏞基想法不多，但他提到，希望不論是自己隊上還是聯盟其他選手，大家都能健健康康，「打這麼多年，知道傷勢多難熬，看到任何選手受傷都會難過。自己也很幸運，不是每個人都有機會出賽1300場。」

打到年過不惑之齡，陳鏞基攻守仍有一定水準。陳鏞基強調：「職場就是講實力，除了隊友、也在跟其他隊的對手競爭。年紀就只是年紀，重點還是要看球場呈現出來的，能否展現自己實力，若拿不出實力就會被淘汰，因此也要督促自己。」

陳鏞基也說，如今自己不會太在意出賽數，都交給總教練安排，畢竟每年都有好選手進來，自己的想法是，只要有出賽就呈現出最好能力。

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