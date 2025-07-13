亞洲盃女籃》台灣隊首戰贏對手84分！邱啟益：不能掉以輕心

台灣隊執行教練邱啟益。（取自FIBA官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在2025亞洲盃女子籃球賽小組賽首戰火力全開，全員都有得分紀錄，終場以122：38擊敗大溪地，首勝開胡。即便以大比分差獲勝，但執行教練邱啟益認為不能掉以輕心，即便今天在轉換攻擊上有不錯表現，但個人防守部分還要加強，希望球員能繼續保持專注。

這次小組賽台灣隊和印度、哈薩克及大溪地同組，分組第1直取4強門票，倘若是分組第2、3名，得打4強資格賽，搶最後2席4強，只有冠軍才能重返一級，今天首戰碰上大溪地。

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不過，雙方實力有一段落差，台灣隊在上半場已取得超過40分領先，且全場團隊命中率達58%，三分球44投22中，全隊7人得分上雙。邱啟益說：「今天個人防守做得不好，犯規比較多，讓對方罰了近20次球，但今天投籃命中率、攻守轉換都不錯。」他也強調，必須提高攻擊次數，這部分球員都有做到，但還可以更好。

至於接下來要面對印度、哈薩克，邱啟益表示，哈薩克感覺是很年輕的球隊，印度相對比較神秘，但都有掌握也會觀察一下今天印度跟哈薩克的比賽。

台灣女籃。（取自FIBA官網）

台灣女籃。（取自FIBA官網）

廖瑋晴。（取自FIBA官網）

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